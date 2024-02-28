В 2024 г. начнется реставрация «Колизея». Что еще входит в план преображения города?

В мэрии рассказали, какие культурные объекты в ближайшее время будут преображены и что для этого планируется сделать.

В этом году в Екатеринбурге приступят к реконструкции кинотеатра «Колизей» и завершат ее к 2026 г. Об этом сегодня заявил заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

«Приступаем к реконструкции одного из наших красивейших зданий — это первый городской театр «Колизей». Там большой объем финансирования, рассчитанный на несколько лет. Окончательно мы закончим работы в 2026 г.», — прокомментировал он, цитата по «Ъ-Урал».

Кроме того, по словам господина Сутягина, в этом году завершат реставрацию трех объектов культурного наследия — это здания на ул. 8 Марта, 20 (там располагается одно из подразделений администрации Ленинского района), ул. Карла Либкнехта, 36 и два дома на ул. Октябрьской революции, 52.

Также в этом году власти займутся территорией у Литературного квартала. Капитальный ремонт объектов и благоустройство территории вокруг него завершится ко Дню города, сообщает JustMedia.

Напомним, что на реконструкцию «Колизея» требуется 300 млн. руб. Главной проблемой бывшего кинотеатра, в котором сейчас располагается театр «Провинциальные танцы», остается маленький репетиционный зал, его площадь всего 60 кв.м, тогда как труппе нужно около 200 кв.м. Решить проблему можно за счет изменения крыши, сделав ее «покатой, треугольником». Этот вариант позволит сохранить высоту здания, памятник архитектуры будет сохранен, а высотность зала станет достаточной для полноценных репетиций.

«Финансирование есть, все готово, уверенность полная, что сроки выдержим и все планы будут реализованы, а наши объекты муниципальной собственности обретут новую жизнь», — подытожил Игорь Сутягин.

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