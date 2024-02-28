Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.02
92,04
99,92
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В 2024 г. начнется реставрация «Колизея». Что еще входит в план преображения города?

В 2024 г. начнется реставрация «Колизея». Что еще входит в план преображения города?
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В мэрии рассказали, какие культурные объекты в ближайшее время будут преображены и что для этого планируется сделать.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

В этом году в Екатеринбурге приступят к реконструкции кинотеатра «Колизей» и завершат ее к 2026 г. Об этом сегодня заявил заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин.

«Приступаем к реконструкции одного из наших красивейших зданий — это первый городской театр «Колизей». Там большой объем финансирования, рассчитанный на несколько лет. Окончательно мы закончим работы в 2026 г.», — прокомментировал он, цитата по «Ъ-Урал».

Кроме того, по словам господина Сутягина, в этом году завершат реставрацию трех объектов культурного наследия — это здания на ул. 8 Марта, 20 (там располагается одно из подразделений администрации Ленинского района), ул. Карла Либкнехта, 36 и два дома на ул. Октябрьской революции, 52.

Также в этом году власти займутся территорией у Литературного квартала. Капитальный ремонт объектов и благоустройство территории вокруг него завершится ко Дню города, сообщает JustMedia.

Напомним, что на реконструкцию «Колизея» требуется 300 млн. руб. Главной проблемой бывшего кинотеатра, в котором сейчас располагается театр «Провинциальные танцы», остается маленький репетиционный зал, его площадь всего 60 кв.м, тогда как труппе нужно около 200 кв.м. Решить проблему можно за счет изменения крыши, сделав ее «покатой, треугольником». Этот вариант позволит сохранить высоту здания, памятник архитектуры будет сохранен, а высотность зала станет достаточной для полноценных репетиций.

«Финансирование есть, все готово, уверенность полная, что сроки выдержим и все планы будут реализованы, а наши объекты муниципальной собственности обретут новую жизнь», — подытожил Игорь Сутягин.

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге будет еще один кластер — музейно-парковый. Им станет Литературный квартал.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Покерфейс рынка жилья: Михаил Хорьков — о ситуации в сегменте новостроек и на «вторичке»Покерфейс рынка жилья: Михаил Хорьков — о ситуации в сегменте новостроек и на «вторичке»
  • Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» может перейти в Единую Лигу ВТББаскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» может перейти в Единую Лигу ВТБ
  • Никакой фантазии. Россияне не хотят усложнять жизнь мошенникамНикакой фантазии. Россияне не хотят усложнять жизнь мошенникам
  • Свердловский завод после иска Генпрокуратуры передали государствуСвердловский завод после иска Генпрокуратуры передали государству
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.