Молдавия наступает. Приднестровье ожидает от России помощи и поддержки

Молдавия обвинила российское посольство в шпионаже и выслала из страны, предварительно устроив экономическую блокаду Приднестровью. Ущерб составит $12–30 млн, регион обратился за помощью к Путину.

Приднестровье обратилось к России за помощью из-за давления со стороны Молдавии, передает местный телеканал «ТСВ Приднестровье». На съезде депутатов непризнанной республики в Тирасполе было принято обращение к российским Совету Федерации и Госдуме с просьбой принять меры в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Речь идет о новом Таможенном кодексе Кишинева, который вступил в силу с 1 января 2024 г. В нем, в частности, отменили таможенные льготы для компаний Приднестровья.

В съезде принимали участие 650 делегатов. Его созывают для решения наиболее важных вопросов внутренней и внешней политики. По оценкам Министерства экономического развития республики, годовой ущерб из-за конфликта составит $12–30 млн. В зоне приднестровского конфликта с 1990 г. находятся российские военнослужащие и миротворцы, прокомментировали обращение в МИД России:

Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами.

Приднестровье прежде всего ожидает от России дипломатической поддержки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев. «Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Российская Федерация является одним из международных посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2», — уточнил чиновник. Игнатьев отметил, что Приднестровье также обратилось к остальным участникам переговоров и международным структурам.

Отдельно депутаты обратились к генсеку ООН с просьбой не допустить провокаций, которые ведут к эскалации напряженности. Приднестровье также намерено обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ и к участникам формата «5+2» (Приднестровье, Молдавия, Россия, Украина, ОБСЕ и наблюдатели от ЕС и США).

Молдавский МИД в свою очередь сообщил о подозрениях насчет некоторых сотрудников посольства России. Кишинев счел, что они могут быть причастны «к дестабилизации ситуации в стране» и что их действия не относятся к «стандартным способам работы дипломатов». Российских дипломатов заподозрили в шпионской деятельности в Молдавии, в МИД вызвали российского посла. Из 70 сотрудников в республике останутся 25.

В ответ на происходящее в Преднестровье Кремль заявил, что власти Молдавии «рубят все канаты» в отношениях. Решение Молдавии сократить количество работников российского посольства вызвало неудовольствие у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:

Можно только выражать сожаление в этой связи. Русофобия всячески поощряется сейчас в Молдове, часто не находит питательной среды среди людей. Люди, насколько мы знаем, вряд ли склонны к таким проявлениям русофобии, но само руководство рубит все канаты. Это плохо. Разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности.

В предыдущий раз съезд депутатов всех уровней в Преднестровье собирался в 2006 г. на фоне обострения отношений между Тирасполем и Кишиневом. Тогда по итогам съезда было принято решение о проведении референдума по вопросам о независимости и о возможном присоединении непризнанной республики к России или Молдавии. В результате, по данным приднестровского ЦИК, 97,2% избирателей высказались в поддержку независимости и вхождения в состав России.

Напомним, 29 февраля Владимир Путин озвучит планы «по дальнейшему развитию страны» во время обращения к федеральному собранию, писал DK.U. Именно на них будет основана предвыборная программа Путина как кандидата. Аналитики предполагают, что во время выступления также может быть затронута тема вероятной российской помощи в Преднестровье.