50% пойдет на дивиденды: Сбербанк отмечает рекордно прибыльный год

Сбербанк направит на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО, а это почти 750 млрд руб. Чистая прибыль Сбера в пять раз превысила показатели 2022 г., став одной из самых крупных в истории.

Сбербанк раскрыл сокращенные результаты по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 г. Чистый процентный доход «Сбера» по итогам года достиг 2,565 трлн руб. — на 36% больше, чем годом ранее, пишет Forbes. Всего банк заработал 1,508 трлн руб. чистой прибыли, получив рекордный показатель за всю историю. Резкий качественный скачок доходов мог произойти «за счет увеличения объема работающих активов», поясняет банк.

Впрочем, сгласно отчету, драйвером роста в этом сегменте стало увеличение доходов от операций с банковскими картами и от расчетно-кассового обслуживания — совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос почти на 30%. Операционный доход группы до резервирования в годовом выражении вырос более чем на 66%, до 3,165 трлн руб. При этом операционные расходы в годовом выражении выросли на 27%, до 924 млрд руб., — это объясняется эффектом базы 2022 г., когда банк сокращал расходы.

Благодаря высокодоходному году Сбербанк постарается обеспечить для своих акционеров выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, сообщил глава банка Герман Греф. По итогам 2023 г. она превысила 1,5 трлн руб., таким образом, на дивиденды Сбербанк может направить около 750 млрд руб. Вопрос о выплате дивидендов наблюдательный совет Сбербанка обсудит в апреле, тогда же будет определена дата проведения годового собрания акционеров. Варианты, при которых на дивиденды может быть направлено больше 50% чистой прибыли, могут обсуждаться, но уже в среднесрочной перспективе. Дивиденды Сбербанка в размере не менее 50% от его чистой прибыли за 2023 г. Минфин РФ заложил в федеральный бюджет на 2024 г.

Это рекордный результат за всю историю группы, подчеркнул Греф. Рентабельность капитала достигла 25,3%. Поскольку 50% плюс одна обыкновенная акция Сбербанка принадлежит правительству, доходы государства по дивидендам банка могут составить 375 млрд руб. Они поступят в Фонд национального благосостояния.

Розничный кредитный портфель в целом вырос на 29,3% за год, до 16,1 трлн руб. Ипотечный портфель прибавил 34,9% с начала года и 8,2% — в IV квартале. Всего за год банк выдал рекордные 4,7 трлн жилищных займов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что выступает за приватизацию в России, рассказывал DK.RU. В том числе, по его словам, может быть приватизировано 25% акций Сбербанка. Мы очень привлекательный актив, нас с удовольствием купят, — заявил Греф.