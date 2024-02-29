В 2024 г. Свердловская область профинансирует строительство рекордного количества школ

Губернатор Евгений Куйвашев увеличил объем средств, которые направят на строительство школ и детских садов, на 1,6 млрд руб. Самые большие школы появятся в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

Евгений Куйвашев увеличил финансирование строительной госпрограммы в Свердловской области на 2024–2027 гг. на 28,5 млрд руб. На 1,6 млрд руб. выросло финансирование строительства школ и детских садов. Благодаря этому в регионе появятся новые образовательные учреждения.

До конца 2024 г. в Екатеринбурге будет завершено строительство школы на 1,2 тыс. мест на ул. Рощинской и школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе. Ведутся работы по реконструкции и строительство школ в Краснотурьинске, в поселке Кедровое Верхнепышминского городского округа и начальной школы в поселке городского типа Пышма.

Строительство еще десяти школ начнется в 2024 г. Самыми большими станут две трехэтажные школы на 550 мест в Верхней Пышме. Школы с детским садом начнут возводить в селах Арамашка, Киргишаны, Пристань. Об их строительстве губернатора просили местные жители. Причем, в Киргишанах и Пристани это будут самые маленькие школы, рассчитанные всего на 60 учеников, 40 мест предусмотрено для детсадовцев.

Власти планируют заключить контракты на строительство школ в селе Петрокаменском Горноуральского городского округа, в поселках Сосьва и Ис Нижнетуринского городского округа.

В Екатеринбурге запланировано строительство музыкальной школы имени С. В. Рахманинова. Еще две школы строятся на принципах государственно-частного партнерства: в Екатеринбурге в районе улиц Советская — Блюхера появится школа на 1,5 тысячи мест, в Березовском — на 825 мест.

Ранее DK.RU сообщил, что в Завокзальном районе построят жилой комплекс с двумя садиками и большой школой. А также что мэрия Екатеринбурга собирается отдать земли садовых товариществ по соседству с ЖК «Светлый» под многоэтажки и соответствующую инфраструктуру (школы, детские сады).