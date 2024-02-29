Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.02
92,04
99,92
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Евгений Куйвашев выбыл из первой двадцатки рейтинга губернаторов

Евгений Куйвашев выбыл из первой двадцатки рейтинга губернаторов
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Губернатор Свердловской области занял 21 место. Руководители соседних регионов его опередили: глава Тюменской области на пятом месте, Челябинской — на 18-м. Рейтинг предсказуемо возглавил мэр Москвы.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал результаты исследования, посвященного оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Его хронологические рамки охватывают январь-февраль 2024 г. Рейтинг формируется на основе опросов «максимально широкого круга экспертов самой широкой профессиональной и социальной принадлежности». 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рейтинге губернаторов занял 21 место (по итогам 2023 г. был на 19-м), однако он по-прежнему в первой группе (всего три).

Первую позицию в рейтинге занимает мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте глава Татарстана Рустам Минниханов, на третьем — губернатор Тульской области Алексей Дюмин, на четвертом — глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, на пятом — губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что Евгений Куйвашев не смог лично встретиться с президентом РФ во время визита последнего в Свердловскую область из-за болезни.

Ранее DK.RU сообщил, что Евгений Куйвашев увеличил финансирование строительной госпрограммы в Свердловской области на 2024–2027 гг. на 28,5 млрд руб. На 1,6 млрд руб. выросло финансирование строительства школ и детских садов. Благодаря этому в регионе появятся новые образовательные учреждения.   

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Покерфейс рынка жилья: Михаил Хорьков — о ситуации в сегменте новостроек и на «вторичке»Покерфейс рынка жилья: Михаил Хорьков — о ситуации в сегменте новостроек и на «вторичке»
  • Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» может перейти в Единую Лигу ВТББаскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» может перейти в Единую Лигу ВТБ
  • Мэрия Екатеринбурга собирается отдать земли садовых товариществ под многоэтажкиМэрия Екатеринбурга собирается отдать земли садовых товариществ под многоэтажки
  • Свердловский завод после иска Генпрокуратуры передали государствуСвердловский завод после иска Генпрокуратуры передали государству
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.