Евгений Куйвашев выбыл из первой двадцатки рейтинга губернаторов

Губернатор Свердловской области занял 21 место. Руководители соседних регионов его опередили: глава Тюменской области на пятом месте, Челябинской — на 18-м. Рейтинг предсказуемо возглавил мэр Москвы.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал результаты исследования, посвященного оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Его хронологические рамки охватывают январь-февраль 2024 г. Рейтинг формируется на основе опросов «максимально широкого круга экспертов самой широкой профессиональной и социальной принадлежности».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рейтинге губернаторов занял 21 место (по итогам 2023 г. был на 19-м), однако он по-прежнему в первой группе (всего три).

Первую позицию в рейтинге занимает мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте глава Татарстана Рустам Минниханов, на третьем — губернатор Тульской области Алексей Дюмин, на четвертом — глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, на пятом — губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, что Евгений Куйвашев не смог лично встретиться с президентом РФ во время визита последнего в Свердловскую область из-за болезни.

Ранее DK.RU сообщил, что Евгений Куйвашев увеличил финансирование строительной госпрограммы в Свердловской области на 2024–2027 гг. на 28,5 млрд руб. На 1,6 млрд руб. выросло финансирование строительства школ и детских садов. Благодаря этому в регионе появятся новые образовательные учреждения.