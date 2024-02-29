Что будет со зданиями УрФУ в центре Екатеринбурга?

Институты УрФУ переводят в корпуса в Новокольцовском. На заседании комиссии Гордумы по бюджету первый проректор вуза ответил на вопрос, не снесут ли старые корпуса ради строительства многоэтажек.

Вопрос о судьбе исторических корпусов УрФУ в центре Екатеринбурга задал первому проректору вуза Дмитрию Бугрову депутат Алексей Смирнов.

По словам проректора, Институт радиоэлектроники и информационных технологий – РтФ (радиотехнический факультет УрФУ) останется в здании на Мира, 32. Бакалавриат и специалитет переедут в кампус в Новокольцовском, но занятия по подготовке магистров и дополнительному обучению будут проходить в старом корпусе.

Здания Института экономики и управления на пр. Ленина, 51 и на ул. Гоголя, 25) останутся в ведении Уральского федерального университета.

Напомним, что студентов УрФУ начали переводить в Новокольцовский в 2023 г. В конце июня они создали петицию против переезда в общежитии в Новокольцовском, где и будет расположен кампус. Учащиеся заявили, что их не устраивает и удаленность общежитий от центра города и учебных корпусов, и арендная плата за комнаты. Администрация в ответ пообещала, что в Новокольцовский будут ездить автобусы нескольких маршрутов: № 01, 44, 56 и 65.

В свою очередь власти Екатеринбурга пообещали протянуть наземное метро до Новокольцовского. Алексей Орлов сообщил в своем телеграм-канале, что подписал постановление, утверждающее проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово».