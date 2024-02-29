Роскосмос продаст недвижимость в Екатеринбурге

Это два непрофильных актива НПО автоматики — административное здание и гостиница. Средства от их реализации направят на улучшение финансово-экономического состояния предприятий.

На сайте Роскосмоса размещены объявления о продаже имущества НПО автоматики. Первый объект — гостиница на Крауля, 68 площадью 1,5 тыс. кв. м, второй — административное здание с земельным участком на Начдива Васильева, 6 площадью 400 кв. м.

Начальная стоимость объектов «в стадии определения». Их планируют реализовать через торговую площадку.

На сайте Роскосмоса выложены еще десятки зданий в разных городах, которые должны уйти с молотка. Всего корпорация планирует выставить на продажу в 2024 г. непрофильные активы общей стоимостью свыше 11,4 млрд руб. Речь идет о более 150 объектах различного назначения, среди которых земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.

В госкорпорации отмечают, что все средства от реализации имущества направляются на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий». Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сказал, что 2023 г. был непростым для компании. Из-за влияния санкций «Роскосмос» потерял около 180 млрд руб. экспортной выручки.

Ранее DK.RU сообщил, что ФСБ продаст здание и землю в центре Екатеринбурга.