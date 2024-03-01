ВТБ может лишиться европейской «дочки» в немецком суде

OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 г. в размере свыше 433,8 млн евро. ВТБ обвиняет немецкий филиал в предвзятости по политическим мотивам.

VTB Bank Europe приступил к процессу сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых отношений с клиентами. В конце 2023 г. европейский филиал банка сменил название на OWH SE.

ВТБ подал в российские суды уже несколько исков к OWH SE, чтобы получить активы банка, а также вел переговоры об обмене активов дочернего европейского банка на российские активы RBI, но они не нашли решения на политическом уровне.

Накануне ВТБ получил уведомление от OWH о действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения своей европейской «дочкой». OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 г. в размере свыше 433,8 млн евро в срок до 29 февраля 2024 г. «Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные. В случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично», — заявили в пресс-службе банка:

Мы считаем, что немецкая сторона в попытке лишить ВТБ законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении ВТБ требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных банком за период с 2001 по 2020 гг., включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 г.

В банке отмечают, что «при дальнейших нападках» ВТБ будет предпринимать ответные меры «против тех, кого когда-то считали партнерами»:

Мы знаем педантичность немцев и не верим, что у них такая короткая память: за много лет право собственности ВТБ на VTB Bank Europe не вызывало у европейских регуляторов никаких вопросов.

ВТБ в 2017 г. провел реорганизацию европейского субхолдинга, переведя «дочки» в Германии, Австрии и Франции на единую лицензию банка VTB Bank Europe. Этот банк принадлежал ВТБ, однако после введения санкций на российский банк в 2022 г. немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления «дочкой» и лишил его возможности распоряжаться финансовыми активами. Право голоса было передано доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать банк.

Ранее ВТБ отчитался о рекордной чистой прибыли по итогам 2023 г., рассказывал DK.RU. Самым прибыльным сегментом бизнеса ВТБ стал корпоративно-инвестиционный бизнес — он принес 192 млрд руб. Сегмент работы со средним и малым бизнесом принес 108 млрд руб. Розничный бизнес группы заработал 62 млрд руб.