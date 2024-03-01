Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.02
91,86
99,45
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Виталий Мутко: на вторичном рынке недвижимости цены остановятся или упадут

Виталий Мутко: на вторичном рынке недвижимости цены остановятся или упадут
Иллюстрация: РИА Новости

Мутко заявил о «явном дисбалансе» и назвал «не совсем нормальным» перекос в пользу ипотечных программ с господдержкой. Спрос на рынке недвижимости будет снижаться в пользу первичного рынка.

#НОВОСТИ

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью телеканалу РБК назвал «не совсем нормальным» перекос в пользу ипотечных программ с господдержкой. Он заявил о «явном дисбалансе», существовавшем на рынке в конце 2023 г., когда спрос существенно опережал предложение. По его данным, до конца полугодия произойдет перетекание спроса со вторичного рынка недвижимости на первичный. Сейчас разница между стоимостью квартир в новостройках и на вторичном рынке составляет около 44% в пользу первичного рынка. Спрос на рынке недвижимости будет снижаться и перетекать на первичный рынок в поддерживаемые государством программы:

Вот сейчас этот дисбаланс будет уходить, на вторичном рынке цены или остановятся, или будут снижаться. В основном переток пойдет на первичный рынок. Здесь до 1 июля будут действовать все меры поддержки, включая льготную программу. Сейчас президент объявил, что семейная ипотека будет продлена, дальневосточная будет продлена. Надеюсь, что до конца года будет работать IT-ипотека. 

Как рассказали в «Дом.РФ», на 26 февраля средняя ставка по рыночной ипотеке составляла 16,72% для первичного рынка и 16,94% для вторичного. По основным видам кредитов с господдержкой средняя ставка варьируется от 6% до 8%. 

Из полученных в конце года результатов следовало, что в количественном выражении 45% от всех ипотечных договоров приходилось на программы с господдержкой, в деньгах — 60%, рассказал глава «Дом.РФ». Мутко считает изменения не совсем нормальными. «Потому что все-таки должен быть спрос, и за счет рыночных программ, собственных денег должны граждане покупать. Поэтому сейчас некое будет охлаждение», — объяснил Мутко:

В целом рынок должен развиваться не только за счет государственной поддержки. Растут доходы граждан, и, естественно, конечно, когда ключевая ставка высокая, то в принципе рыночную ипотеку взять проблематично, это большой процент.

В России с января вступили в силу более жесткие правила льготной ипотеки. Максимальный размер кредита, доступный по госпрограмме, снизили до 8%, в столичных регионах — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб. Участники рынка прогнозируют спад в ипотеке даже при условии комиссий. В первом полугодии выдачи кредитов на жилье могут сократиться на 30–40% в годовом выражении.

Ранее льготная ипотека для IT-специалистов получила вторую жизнь: кредитный лимит по программе льготной ипотеки для айтишников увеличили до 700 млрд руб., рассказывал DK.RU. В ведомстве отметили, что существующий лимит по программе льготной IT-ипотеки позволяет получить поддержку 50 000 специалистов.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Мэрия Екатеринбурга собирается отдать земли садовых товариществ под многоэтажкиМэрия Екатеринбурга собирается отдать земли садовых товариществ под многоэтажки
  • Покерфейс рынка жилья: Михаил Хорьков — о ситуации в сегменте новостроек и на «вторичке»Покерфейс рынка жилья: Михаил Хорьков — о ситуации в сегменте новостроек и на «вторичке»
  • Без «Лыхны» и «Псоу». Крупнейший поставщик абхазского вина в РФ приостановил работуБез «Лыхны» и «Псоу». Крупнейший поставщик абхазского вина в РФ приостановил работу
  • Еврокомиссия объяснила суть принципа No Russia во внешнеторговых отношенияхЕврокомиссия объяснила суть принципа No Russia во внешнеторговых отношениях
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.