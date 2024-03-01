Евгений Куйвашев: регион готов решать задачи, поставленные президентом РФ

Губернатор Свердловской области заявил о готовности региона воплощать в жизнь установки президента РФ Владимира Путина, озвученные в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

В послании Федеральному собранию глава государства обозначил приоритеты работы по каждому значимому направлению — от поддержки семей до развития промышленности, газификации и обеспечения бюджетной устойчивости.

Мы в Свердловской области незамедлительно начнем работу над выполнением установок главы государства. Особое внимание — заявлению Президента о продлении трассы М-12 до Екатеринбурга уже в этом году. Я благодарен Президенту за это решение. Уверяю, Свердловская область выполнит весь объем задач в рамках реализации данного проекта, выстроит работу абсолютно по всем озвученным Владимиром Владимировичем Путиным направлениям, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Официальные лица и представители общественности на Урале отметили широкий спектр вопросов, затронутых Президентом России.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию основано на опыте реализации национальных проектов по развитию нашей страны в привязке к каждому региону. Поставленные Президентом перед страной цели касаются и нашего родного региона в плане транспортного обеспечения и продления автомобильной дороги от Москвы до Екатеринбурга и развития высокоскоростной магистрали. И что также очень важно — наши инициативы по поддержанию в хорошем состоянии, ремонту и дальнейшему развитию объектов культурного наследия в исторических городах становятся сегодня федеральной программой, — подчеркнул член Совета Федерации РФ, сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.

В послании Владимир Путин объявил о запуске пяти новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

Призвание власти — помогать! Для меня эта фраза — основная в Послании Президента России. Все, что волнует человека, все, о чем люди пишут в наш адрес, озвучил Президент. Дороги, жилье, газификация, детские сады и школы, больницы и банки — в послании озвучены перспективы развития этих сфер жизни, — отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Президент России не только обозначил глобальные для развития страны задачи, но и уделил внимание слагающим достижения успехов в будущем.

Ранее DK.RU рассказывал, что 19-е послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2024 г. поставило рекорд по длительности: оно началось в 12:14 мск, а закончилось в 14:20, продлившись, таким образом, 2 часа 6 минут.

Послание Президента России — важное событие в жизни страны. Очень много внимания в нем Владимир Путин уделил военнослужащим, защищающим интересы нашей Родины в зоне специальной военной операции. Он не только отдал дань уважения военнослужащим, но и подчеркнул важность поддержки их семей. Порадовала перспектива развития социальных аспектов в стране, а также серьезный акцент сделан на развитие экономического блока, сокращение импорта и укрепление экономического суверенитета России. Как многодетный отец отмечу и новую возможность пересдачи экзамена ЕГЭ для выпускников 11 классов. Это, безусловно, станет для них дополнительной возможностью идти к намеченным целям, — сказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Чепиков.

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