Экспорт фармпредприятий Свердловской области за 2023 г. вырос в три раза и достиг $6 млн

Фармацевтические предприятия Свердловской области за прошлый год отправили на экспорт около 200 т медицинских препаратов, в два раза превысив показатели 2022 г.

По информации Уральского таможенного управления (УТУ) общая стоимость поставок увеличилась в три раза по сравнению с предыдущим годом и составила $6 млн.

Основным импортером региона в 2023 г. стал Узбекистан, в эту страну отгрузили 166 т фармпродукции стоимостью более $5 млн. Свердловские фармтовары также пользовались спросом в Азербайджане и Грузии, впервые лекарственные препараты были поставлены в Монголию — почти 1,5 т. стоимостью $31 тыс.

Фармацевтические заводы Свердловской области производят более 600 лекарственных средств, в т.ч. терапевтические и противотуберкулезные препараты, дженерики, средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, витамины, транквилизирующие, седативные и противопростудные препараты, жизненно важные лекартсва. Номенклатура выпускаемых изделий медицинских структур и учреждений насчитывает более 1,5 тыс. наименований: от ящика-укладки для бригад скорой медицинской помощи и медицинских лотков для процедурных кабинетов до биохимических анализаторов и оборудования для ультразвуковой диагностики.

В регионе создан «Уральский научно-образовательный консорциум биомедицины, фармации и медицинской инженерии», объединивший профильные региональные вузы, институты УрО РАН, ведущие медицинские клиники, ассоциации медицинских и фармацевтических производителей Свердловской области. Два из 10 созданных в России новейших инновационных препаратов за последние 20 лет разработаны в Екатеринбурге. Ключевыми рпедприятиями отрасли являются ОАО «Уралбиофарм», ООО «Завод Медсинтез» и Lekas «Березовский фармацевтический завод». Городовой объем выпуска изделий медицинского назначения в Свердловской области составляет 9,3 млрд руб., область входит в топ-5 российских регионов по производству лекарственных средств.

Уральский фамрынок продолжает оставаться привлекательным для зарубежных потребителей. Региональные компании наладили выпуск препаратов, не уступающих иностранным ни по качеству, ни по цене. С изменением экономической ситуации поменялась логистика, некоторые поставщики лекарственных ингредиентов ушли, но фармацевтическая промышленность Урала смогла справиться с этой задачей и организовать высокотехнологичное производство собственных субстанций. Взятый курс на импортозамещение продолжается, — подчеркнул начальник УТУ Алексей Фролов.

При этом, по данным аналитической компании RNC Pharma, за семь месяцев 2023 г. российские дистрибуторы экспортировали в зарубежные страны (без учета государств ЕАЭС) 230 млн упаковок российских лекарственных препаратов, что стало самым низким показателем за последние шесть лет. Поставки лекарств за семь месяцев 2021 и 2022 гг. составили 310 млн и 290 млн упаковок соответственно, добавил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее DK.RU рассказывал, что фармацевтические вещества в РФ могут выпускать не более 12 компаний, а производство российских препаратов на 80–85% зависит от импортных субстанций. Цены на импортные фармсубстанции по итогам января-мая 2023 г. выросли в 1,5–2 раза, а за 2023 г. ассортимент дешевых лекарств в российских аптеках сократился на 24%: если в 2020 г. ассортимент препаратов стоимостью до 100 руб. насчитывал 8,8 тыс. позиций, то по итогам 2023-го на рынке осталось лишь 4,6 тыс. наименований. Спад на Среднем Урале в основном связан с сокращением производства.