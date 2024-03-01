Немецкий холдинг Bosch продает российскую штаб-квартиру

В строительство штаб-квартиры в Подмосковье Bosch вложил свыше €100 млн, офис был рассчитан на 700 сотрудников компании в России. Сейчас здание пустует.

Немецкий производитель бытовой техники Bosch начал искать покупателя на свою штаб-квартиру на Вашутинском шоссе в подмосковных Химках, пишет РБК. Штаб-квартира Bosch была построена в 2014 г., площадь здания составляет порядка 59 тыс. кв. м, прилегающая территория около 6 га. В строительство штаб-квартиры Bosch вложил свыше €100 млн, офис был рассчитан на 700 сотрудников компании в России. Сейчас здание пустует.

В пресс-службе российского офиса Bosch сообщили, что с учетом «необходимости адаптации бизнеса» рассматривают различные варианты наиболее эффективного использования здания и пока «решение не принято». В то же время собеседники отмечают, что три консультанта по недвижимости ищут нового владельца объекта, покупатель пока не найден.

Немецкая компания Bosch два года назад объявил о приостановке деятельности в России. Компания занимается производством комплектующих для автомобилей, промышленного оборудования и техники для дома. В группу также входит BSH Hausgeräte GmbH, которая выпускает холодильники, стиральные, сушильные, посудомоечные машины, плиты и пылесосы под брендами Bosch, Siemens, Gaggenau, NEFF и др.

Ранее DK.RU рассказывал, что российское подразделение Bosch продаст российский бизнес турецкому инвестфонду Can Holding. Учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов сообщил, что сделка по продаже заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом близка к завершению. Один из источников сообщал, что Bosch «был готов расстаться с заводом за $20 млн, однако турецкий фонд предложил даже больше», сделка проходит одобрение ФАС.

В феврале 2024 г. стало известно, что Bosch начал закрывать в России монобрендовые магазины.