Музей советского быта в Екатеринбурге переедет в «Городок чекистов»

Окончание действия договора аренды и условия нового собственника помещения заставили уральский музейный проект «Сделано в СССР» искать новое место для размещения экспозиции.

Горожанам, которые переживали за судьбу коллекции раритетных экспонатов советских времен, сообщили, что проект будет сохранен и продолжит свою работу.

По крайней мере до середины апреля (а возможно, и дольше) мы будем находиться по старому адресу (ул.Чебышева, 4) и работать по стандартной схеме — без выходных с 11 до 19. Поэтому ждем всех, кто давно собирался нас посетить, успеть побывать у нас в гостях по текущему адресу. Параллельно с этим мы занимаемся подготовкой к переезду. Хоть задачка и не из легких, мы уверены, что новое пространство музея будет еще более интересным и уж точно более удобным, — рассказала директор проекта Светлана Светоносова в соцсетях.

Новое место расположения уже известно, музей переедет в «Городок чекистов».

Мы станем ближе к центру города. Сохраним коллекцию и концепцию музея. Да, придется немного ужаться, но не критично. Перевезем все комнаты в том виде, в котором их запомнили наши любимые гости и друзья. И даже добавим несколько новых локаций. Помещение с узнаваемым брендом для столицы Урала. Тоже цокольный этаж, но с более чем 100-летней историей. Про этот комплекс до сих пор ходит много слухов и легенд. Совсем скоро встретим вас на Ленина, 69, — объявила Светлана Светоносова.

Единственный в Екатеринбурге «ностальгический» музей погружает посетителей в прошлое. Все выставленные предметы можно не только фотографировать, но и фотографироваться с ним: доступ открыт, никто не запретит посидеть на кровати с панцирной сеткой, завязать пионерский галстук или покрутить ручку швейной машинки. Самые частые фразы от посетителей: «У меня такое было!» и «Я такое помню!».

Проект, созданный в 2018 г., известен своими яркими мероприятиями, среди которых были тематические выставки и даже дефиле советской свадебной моды. К 8 Марта в музее проведут сразу два события: шоу-утренник «Дорогая мама» со стихами, песнями и письмами мамам и о мамах и программу-концерт «Берегите женщин» с песнями и конкурсами — она станет подарком для гостей, кому по душе эстрада в стиле СССР.

Закрытие на старом месте обещают отметить прощальной вечеринкой, а те вещи, которые не удастся перевезти на новую локацию, — пристроить в хорошие руки.

Ранее DK.RU рассказывал, что в Екатеринбурге появился Музей советского детства. Организаторы воссоздали школьный класс 70-х с деревянной партой, пионерским уголком и стенгазетами, комнату подростка из конца 1980-х с постерами звезд и первой игровой приставкой, а также показали игрушки и одежду разных лет советской эпохи из магазина «Детский мир».

Заглянуть в прошлое Свердловска-Екатеринбурга также помогают авторские экскурсии. В интервью DK.RU журналист и экскурсовод Ирина Костерина рассказала, чем микрорайон Уралмаш интересен туристам и екатеринбуржцам.