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Свердловскстат: зарплаты в Свердловской области за год выросли на 24 тыс. руб.

Свердловскстат: зарплаты в Свердловской области за год выросли на 24 тыс. руб.
Иллюстрация: ru.freepik.com

Ведомство опубликовало сведения о средних заработных платах жителей региона. Согласно данным, средняя зарплата уверенно приближается к 90 тыс. руб.

#ЗАРПЛАТА#НОВОСТИ

Средняя зарплата в Свердловской области превысила 88 тыс. руб. За год доходы жителей региона увеличились на 24 тыс. руб., сообщает Свердловскстат.

Самыми прибыльными отраслями стали:

  • финансы и страхование — 195 тыс. руб.,
  • научные разработки — 164 тыс. руб.,
  • госуправление и работы в соцобеспечении — 140 тыс. руб.,
  • информация и связь — 139 тыс. руб.

Меньше всего зарабатывают администраторы, работники общепита и сельского хозяйства:

  • общественное питание и гостиницы — 42 тыс. руб.,
  • административная деятельность — 50 тыс. руб.,
  • сельское и лесное хозяйство — 54,7 тыс. руб.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось, что средняя зарплата жителей Екатеринбурга составила 80 тыс. руб., медианная — около 60 тыс. руб.

Надо понимать, что средняя зарплата в 80 тысяч рублей — это до вычета налогов. После вычета это порядка 70 тысяч. Медианная зарплата у нас 55–60 тысяч рублей. Думаю, средний екатеринбуржец зарабатывает сейчас 55 тысяч, — пояснял начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин.

Ранее DK.RU  писал, что в России заметно упала зарплата IT-специалистов, эксперты связывают это с насыщением отрасли кадрами с небольшим опытом.

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Автор: Александра Клименко
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