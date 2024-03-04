Минус еще один. Очередного резидента «Титановой долины» лишили статуса

Суд удовлетворил иск регионального министерства инвестиций и развития против компании «Ферростар». Теперь бывший резидент должен выплатить 5 млн руб. неустойки.

Статуса резидента «Титановой долины» лишилась компания «Ферростар». Арбитражный суд области удовлетворил иск регионального министерства инвестиций и развития, теперь бывший резидент особой экономической зоны должен выплатить 5 млн руб. неустойки.

Соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне (ОЭЗ) с «Ферростаром» заключили в конце 2019 г., при бывшем генеральном директоре Титановой долины» Артемии Кызласове. Предполагалось, что «Ферростар» построит в ОЭЗ металлургический завод по производству гранулированного (литейного) чугуна и вложит в производство не менее 2,27 млрд руб.

Однако, согласно данным «Контур.Фокус», компания не вела никакую деятельность, взносы в Пенсионный фонд были нулевыми, чистые и оборотные активы не изменялись. Источник «РБК Екатеринбург», знакомый с ситуацией, подтвердил, что «Ферростар» изначально был «бумажным проектом». Расторгнуть соглашение с ним планировалось еще в 2020 г., но началась пандемия и был введен мораторий на проверку бизнеса.

В «Титановой долине» сообщили, что у них нет даже контактов теперь уже бывшего резидента. Владеет компанией Ильдар Мухутдинов, он же является учредителем еще одного резидента «Титановой долины» — Верхнесалдинского металлургического завода, которое министерство инвестиций и развития Свердловской области также через суд лишает данного статуса.

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Напомним, статус резидента особой экономической зоны дает бизнесу преференции по налогу на прибыль, компании могут быть освобождены от ввозных налоговых пошлин и налога на добавленную стоимость.

Экс-главу ОЭЗ Артемия Кызласова, напомним, задержали по подозрению в вымогательстве у подрядчика 13 млн руб. в феврале 2020 г., он ушел в отставку, в 2021 г. был приговорен к десяти годам колонии.

Как ранее писал DK.RU, что в правительстве посчитали, сколько «Титановая долина» внесла в бюджет. Согласно озвученным данным, резиденты особой экономической зоны с момента ее запуска заплатили налогами, таможенными сборами и страховыми платежами более 9,7 млрд руб. В 2023 г. отчисления составили 917,9 млн руб.