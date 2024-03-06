Как бороться с самой коварной глазной болезнью, приводящей к слепоте — Олег Шиловских

В Екатеринбурге зарегистрировано 25 тыс. больных глаукомой. Но есть подводная часть «айсберга» — люди, которые не обращаются за помощью и неизбежно слепнут. Как сохранить зрение?

6 марта отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой — одной из наиболее распространенных и опасных болезней глаз. Глаукома объединяет достаточно большую и разнообразную группу заболеваний, при которых внутриглазное давление (ВГД) по той или иной причине превышает индивидуальную норму для конкретного человека. Начинает страдать зрительный нерв, происходят изменения на глазном дне, сужаются поля зрения.

Заболевание развивается бессимптомно и медленно, а отсутствие лечения всегда заканчивается полной и необратимой слепотой. Поэтому очень важно обнаружить глаукому вовремя. Человек, перешагнувший 40-летний порог, должен непременно хотя бы раз в год измерять свое ВГД. И при малейшем подозрении на глаукому обратиться за углубленной консультацией к офтальмологу.

Глаукома — очень серьезный диагноз, ведь потеря зрения — это катастрофа. При этом решение вопроса с глаукомой лежит исключительно в плоскости организации процесса. Пациентов с таким диагнозом надо постоянно наблюдать, корректировать лечение, при необходимости оперировать. Если таким больным занимаются, если он сам понимает, что раз в три месяца должен приходить на контроль и делает это, он сохранит зрение на долгие годы, — говорит генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских.

В Екатеринбурге четко выстроенная система помощи больным с глаукомой была создана в 2005 г. на базе Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». В течение 17 лет отделение диагностики и лечения глаукомы Центра работало на площадке в городской кинической больнице. В 2022 г. оно переехало в новую офтальмологическую поликлинику на Радищева, 41. Это позволило увеличить количество приемов и «охватить» помощью большее число больных глаукомой.

Мы планируем создать реестр больных глаукомой по образцу существующего для больных диабетом и взять под контроль всех екатеринбуржцев с этим диагнозом. Уверен, показатели по инвалидности среди таких пациентов сразу снизятся, — отмечает Олег Шиловских.

Наряду с наличием системы помощи больным глаукомой и ее финансированием необходимо главное — осознанное отношение пациентов к себе и своему здоровью. По словам Олега Шиловских, многие люди в нашей стране (особенно почтенного возраста) считают нормальным «доживать как-нибудь». Они запускают заболевания и, если речь идет о глаукоме, неизбежно слепнут.

Проверить внутриглазное давление без предварительной записи, бесплатно (при себе иметь паспорт) можно в кабинете доврачебной тонометрии консультативно-диагностической поликлиники Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Радищева, 41. Если показания ВГД окажутся завышенными, пациента запишут на полное обследование и при необходимости на лечение.

Фото в тексте: Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза».

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