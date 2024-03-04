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В «Кольцово» на неопределенное время застряли около 500 туристов

В «Кольцово» на неопределенное время застряли около 500 туристов
Иллюстрация: freepik.com

Люди должны были вылететь в Египет в понедельник рано утром, но вместо Красного моря они до сих пор видят в окно заснеженный пригород Екатеринбурга.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

В аэропорту «Кольцово» сегодня застряли около 500 туристов из Екатеринбурга. Рейс Air Cairo в Египет должен был состояться еще в 7:40 утра, но пассажиры до сих пор в Екатеринбурге — борт, который должен был доставить их на курорт, сломался.

Е1 сообщает, что в «Кольцово» даже объявили посадку на рейс, но потом резко отменили. Среди невылетевших туристов много семей с детьми, их обеспечили едой и горячим питанием, но сведений о том, когда же самолет вылетит в Египет, нет.

Уральская транспортная прокуратура сообщает, что рейс задержан из-за неисправности воздушного судна, ситуация контролируется и людей отправят в Египет ближайшими самолетами, которые прилетят в Екатеринбург из Антальи.

Напомним, в середине февраля стало известно, что из Екатеринбурга запустят прямой рейс во Вьетнам. В Нячанг из «Кольцово» с 11 апреля будет летать казахстанская авиакомпания Sunday Airlines. Перелеты будут осуществляться раз в 10–11 дней, по понедельникам и четвергам, сообщал JustMedia.

Лайнеру потребуется часовая дозаправка в Алма-Ате, во время которой пассажиры будут оставаться в самолете. Время полета из Екатеринбурга в Алма-Ату составит три часа, из Алма-Аты в Нячанг — семь часов.

Напомним, в декабре 2023 г. вступили в силу поправки в федеральный закон № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Правила ужесточились. И у уральских туристов начали выявлять ошибки в документах. Из-за них они сталкиваются с проблемами при выезде за границу и возвращении на родину.

Автор: Александра Клименко
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