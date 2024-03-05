В Сбере кадровые перестановки. Главой уральского филиала назначен Петр Колтыпин

Председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов переходит на аналогичную должность в Северо-Западный регион. На Урал приедет глава Волго-Вятского отделения.

Назначен новый председатель Уральского банка Сбербанка России. В первых числах апреля на эту должность заступит Петр Колтыпин. Он переходит в Уральский банк Сбербанка из Волго-Вятского банка Сбербанка, который возглавлял с 2016 г.

Дмитрий Суховерхов, ранее возглавлявший Уральский банк Сбербанка, переходит на позицию председателя Северо-Западного банка Сбербанка. В течение месяца Петр Колтыпин и Дмитрий Суховерхов будут завершать работу на текущем месте, а в начале апреля они официально вступят в новые должности.

Кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений руководителей территориальных банков и направлены на реализацию амбициозных планов по развитию бизнеса Сбера.

Перед Сбером, перед всей нашей командой, стоит амбициозная и масштабная задача — переход от клиентоцентричного бизнеса к человекоцентричной компании. На этом пути каждому из нас предстоит пройти новый период личностной трансформации. Я благодарю коллег за значительный вклад в развитие Сбера. За команды, которые выросли под их началом. И уверен, что энергия и профессионализм помогут коллегам в новых регионах и в новых ролях с успехом реализовать все стратегические задачи, — сказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

Напомним, что Петр Колтыпин пришел работать в Сбербанк на позицию ведущего экономиста по основной экономической работе и кредитованию в г. Буденновске Ставропольского края.

В 1998 г. стал руководителем отдела кредитования.

В 2000 г. перешел на должность начальника отдела кредитования управления кредитования в Северо-Кавказский банк, в г. Ставрополь, затем на должность заместителя директора управления кредитования, директора управления кредитования.

В 2006 г. стал управляющим Пятигорского отделения в г. Ставрополе.

В 2008 г. назначен Заместителем председателя правления Северо-Кавказского банка.

В 2011 г. — назначен Председателем Северо-Кавказский банка.

В 2014 г. — назначен Председателем Центрально-Чернозёмного банка.

С 2015 г. — Старший вице-президент, Руководство блока «Территориальное развитие» в г. Москве.

С августа 2016 г. — Председатель Волго-Вятского банка.

С апреля 2024 г. — назначен новым председателем Уральского банка Сбербанка России.

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