Управление «Почты России» в макрорегионе Урал возглавила Наталья Алемасова

Новый руководитель будет курировать деятельность службы на девяти территориях: в шести регионах Уральского федерального округа, а также в Удмуртии, Кировской области и Пермском крае.

Как региональный управляющий Наталья Алемасова будет представлять интересы АО «Почта России» в органах государственной и муниципальной власти и отвечать за выполнение бизнес-показателей по всем направлениям деятельности компании на территории макрорегиона Урал.

Приоритетными задачами нового руководителя почтовой службы будут модернизация 4,3 тыс. почтовых отделений с численностью сотрудников свыше 33 тыс. чел., развитие и цифровизация почтово-логистических услуг, а также повышение качества обслуживания клиентов.

Ранее Наталья Алемасова занимала ключевые управленческие позиции в крупнейших российских банках: Альфа-Банк, Россельхозбанк, ВТБ, Банк Открытие.

Предыдущий руководитель Дмитрий Киселев, занимавший должность в Екатеринбурге почти 10 лет, покинул свой пост 6 февраля 2024 г.

В последние годы «Почта России» демонстрировала неудовлетворительные финансовые показатели. Как рассказывал DK.RU в начале декабря 2023 г., Федеральное казначейство озвучило предварительные итоги аудита «Почты России» и оценило негативное влияние на финансовый результат в 2022 г. в 24,5 млрд руб., что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд руб. Накопленный суммарный долг «Почты России» по итогам 2022 г. составлял 133 млрд руб.

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков признал напряженную ситуацию с финансами у предприятия, а замгендиректора «Почты России» по финансам и экономике Елена Степина на круглом столе в Совете Федерации заявила, что в 2024 г. компании потребуется 10 млрд руб. на повышение окладов сотрудников в связи с увеличением МРОТ и 32 млрд руб. для приведения окладов к рыночному уровню.

В счет погашения долгов компания собирается продать часть своих зданий. Речь идет о почтамтах, расположенных в центрах городов в объектах культурного наследия и памятниках архитектуры, в частности, комплекс зданий Главпочтамта (бывшего Московского императорского почтамта и телеграфа, 37 000 кв. м) на Мясницкой улице в Москве и Главпочтамта (бывшего Почтового стана, 26 000 кв. м) на улице Почтамтской в Санкт-Петербурге. По оценке «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость комплекса в Москве составляет не менее 1,6 млрд руб., а в Санкт-Петербурге — до 1 млрд руб.

Напомним, что Наталья Алемасова вошла в рейтинг «Топ-50: главные люди Урала 20/21», составленный «Деловым кварталом». Представители бизнес-сообщества назвали ее одной из лучших в разделе «Финансы и банки».