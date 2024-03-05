QIWI Банк подал иск в суд против своих владельцев

В конце января группа QIWI продала российские активы, в том числе QIWI Банк, гонконгской компании. А спустя месяц у кредитной организации отняли лицензию. Банк хочет оспорить договор купли-продажи.

QIWI Банк направил иск в суд против АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc, пишет Forbes.

В арбитражном суде изданию рассказали, что кредитная организация просит признать недействительным договор купли-продажи акций АО «Киви» и договор залога и обременения акций. Ранее Qiwi Plc допустила, что отзыв лицензии может затруднить выплату покупателем денег за российские активы.

QIWI Банк сейчас находится под контролем временной администрации Агентства по страхованию вкладов (АСВ) .

Как рассказывал DK.RU, ЦБ отозвал лицензию у Киви банка 21 февраля, доступ клиентов к средствам оказался заблокированным. По подсчетам АСВ, размер страховой ответственности составит 4,3 млрд руб. Средства смогут получить почти 300 физлиц, порядка 11 тыс. ИП и 9 тыс. юридических лиц (из реестра малого бизнеса).

Напомним, что за месяц до отзыва лицензии стало известно, что группа Qiwi завершает реструктуризацию бизнеса и продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главе Qiwi Андрею Протопопову. Сделка оценивалась в 23,75 млрд руб. Гонконгская фирма обязалась выплачивать стоимость активов в течение четырех лет.

Основной причиной, по которой группа Qiwi пошла на разделение бизнеса на российский и международный, стало желание компании сохранить листинг своих акций на бирже Nasdaq в Нью-Йорке.