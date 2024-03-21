IT-дайджест: человек соседствует с ИИ, виртуальность — с реальностью

В новой рубрике DK.RU рассказывает о важных и интересных событиях в сфере информационных технологий, происходящих в Екатеринбурге, в России и в мире.

Скорость переплетения физического и цифрового мира по-настоящему ошеломляют, и таких связей с каждым днем становится все больше. DK.RU представляет дайджест IT-новостей за март: ключевые события, мнения экспертов, изменения законодательства, прогнозы и достижения компаний, новости из мира кибербезопасности и искусственного интеллекта — по одной ссылке.

В метро Екатеринбурга внедрят face pay — «оплату лицом»

В 2024 г. Екатеринбург станет одним из четырех российских городов, где будут применяться технологии биометрии для входа в метрополитен. В настоящее время face pay — «оплата лицом» — доступна только в Московском метрополитене. В текущем году к столице добавятся Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Самара, в 2025 г. — Санкт-Петербург и Новосибирск.

Соглашение по внедрению достигнуто между оператором Единой биометрической системы «Центром биометрических технологий» (ЦБТ) и Министерством транспорта Свердловской области. Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет зарегистрироваться в специальном приложении и привязать к нему транспортную или социальную Е-карту.

Напомним, что в Свердловской области уже применяется сервис Сбера «Оплата улыбкой». В регионе установлено более 6,2 тыс. специальных терминалов, преимущественно в торговых сетях и в сетевых аптеках. Оплата по биометрии доступна в магазинах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, в Верхней Пышме, Березовском, Арамиле, Заречном, Ирбите, Новоуральске и в Сухом Логу.

Бот в законе заменит чиновников в ХМАО-Югра

Осенью 2024 г. искусственный интеллект начнет в тестовом режиме помогать чиновникам Ханты-Мансийского автономного округа писать нормативно-правовые акты, сообщило издание «Вестник Сургутского района». Целевой доработкой аналога нейросети ChatGPT занимается Югорский НИИ информационных технологий.

Одна из задач чиновников — написание нормативно-правовых актов. Их выпускается достаточно большое количество, поэтому у нас возникла гипотеза, что мы можем обучить нейросетевую модель на наших нормативных актах, чтобы она помогала разрабатывать проекты новых документов, проекты внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты. Сейчас идет ее обучение. Это займет большое количество времени. Нужно понимать, что это будет помощник, ассистент юридических служб. Сам же человек будет читать эти законы, и, если необходимо, вносить изменения. Нейросеть будет это учитывать, развиваться и качественно готовить документы, — отметил замгубернатора ХМАО Павел Ципорин.

Минцифры России запускает систему «Моя школа»

В России данные всех учащихся, их родителей и педагогов соберут в единую Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа», сообщает «Коммерсант».

«Цифровые портфолио» будут содержать паспортные данные или свидетельства о рождении детей, идентификаторы родителей и педагогов — номера документов и даты рождения. Система будет охватывать школы, колледжи и организации дополнительного образования.

Технологической основой ФГИС «Моя школа» стала «Московская электронная школа» (МЭШ, контролируется Департаментом информтехнологий Москвы). Она объединяет электронный журнал, электронный дневник, портфолио учителя и учащегося и другие данные. В Минцифры РФ пояснили, что единый формат данных «позволит предоставлять электронные услуги в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного образования на одинаково высоком уровне во всех регионах».

В настоящее время регионы могут подключиться к системе по желанию, это уже сделали Татарстан и Тюменская область.

Нейросеть в России впервые сдала экзамен на врача

Нейросетевая модель GigaChat от Сбера успешно сдала квалификационный экзамен по направлению «лечебное дело», набрав 82% правильных ответов при породе прохождения 70%. Экзамен принимала комиссия профессоров Института медицинского образования НМИЦ им. В.А.Алмазова Минздрава России.

ИИ прошел тестирование из 100 вопросов для выпускников медвуза, закончивших шесть курсов, и выдержал устный экзамен из трех ситуационных задач по терапии, хирургии и акушерству с дополнительными вопросами.

В перспективе модель может стать существенным подспорьем для клинициста в его повседневной практике. Профессионалы полагают, что подобные модели не заменят врача, но помогут распознавать заболевания по анализам и снимкам, будут «консультировать» врачей при сборе анамнеза, а также создадут новые условия знаний и заботы о собственном здоровье для каждого человека.

В США поменяли определение широкополосного интернета

Федеральная комиссия по связи (FCC) США изменила определение понятия «широкополосный интернет-доступ» (ШИД). С 2015 г. широкополосным доступом в стране официально считался канал со скоростью скачивания 25 Мбит/с и скоростью загрузки 3 Мбит. С марта 2024 г. ШИД подразумевает скорость скачивания не ниже 100 Мбит/с и скорость загрузки не менее 20 Мбит/с.

Для сравнения, средняя скорость фиксированного ШИД в России составляет 78 Мбит/с, данные озвучил в ноябре 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин. С этим показателем страна занимает 55-е место в мире.

Номера билайна бесполезны для мошенников

Исследование компания ComNews Research выявило, что из четырех крупнейших российских операторов у билайна оказалось меньше всего номеров, распространяемых на онлайн-биржах виртуальных номеров, т.н. «серых» SIM-карт. Это показывает, что компания принимает достаточные меры для борьбы со спамом и мошенничеством и широко использует инструменты борьбы с подменой номеров. Согласно данным, на которые ссылается «Российская газета», первое место на таких платформах занимает «МегаФон», за ним следуют МТС и Tele2. Комментируя результаты исследования, менеджер одной из онлайн-бирж отметил, что номера билайна практически бесполезны для спам-рассылок из-за их быстрой блокировки оператором.

Лучше всего защищает своих абонентов от телефонных мошенников также билайн. Оператор вышел в лидеры, опередив МТС, «МегаФон» и Tele2, как самый безопасный в ходе стресс-теста по блокировке всех нежелательных вызовов.

В Европе внедрят обмен сообщениями между WhatsApp и другими мессенджерами

WhatsApp попал под действие европейского закона о цифровых сервисах (Digital Services Act, DSA). Как монополист WhatsApp привлек внимание регуляторов, и владельцев обязали сделать мессенджер кросс-платформенным, то есть разрешить своим пользователям писать в другие сервисы для обмена сообщениями.

Функция обмена пользователей WhatsApp сообщениями с другими мессенджерами действительно появится, подтвердил генеральный директор компании Дик Брауэр. По его словам, разработчики уже давно готовились к этому нововведению, а принятие закона DSA ускорило процесс. Работа над внедрением механизмов, позволяющих писать и получать сообщения из сторонних сервисов, началась несколько лет назад, а реализация потребовала серьезных усилий и вложений.

Разработчики WhatsApp уже начали тестировать функцию кроссплатформенной отправки сообщений в Telegram и Signal в новой бета2 для Android. Ожидается, что пользователям она станет доступна летом 2024 г., но только в пределах Евросоюза.

ЛДПР предложила приравнять хакеров к террористам

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил приравнять взлом сайтов госорганов и государственных онлайн-сервисов к терроризму. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

Можно ужесточать за преступления, совершенные в отношении госсектора, например, портала «Госуслуги», портала ЦИК, сервисов, которые используются для проведения голосования, опросов, поддержания критической инфраструктуры, когда ничего не украли, а временно вывели из строя. Вот такие преступления должны приравниваться к террористической угрозе и преступлениям против безопасности государства. Что касается реального сектора экономики, социальных сетей, каких-то коммерческих вещей — здесь я против ужесточения наказания, потому что всегда могут пострадать невинные люди, — сказал Свинцов.

По действующему законодательству неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) России является нарушением ст. 274.1 УК РФ. Субъектами КИИ являются госорганизации, юрлица и ИП, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей, в т.ч. транспорт, телекоммуникации, банковская сфера, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, оборонная, ракетно-космическая и химическая промышленности. В зависимости от тяжести преступления нарушителю грозит срок лишения свободы до 10 лет и штраф до 1 млн руб. Наказание за терроризм в России — до 20 лет лишения свободы, а в некоторых случаях пожизненное заключение.

Ранее DK.RU рассказывал о том, что ведущие российские IT-компании создали в Екатеринбурге киберполигон для «белых» хакеров.

ИИ обошел людей в творческих тестах

Исследователи из University of Arkansas сравнили ответы ChatGPT4 с результатами 151 человека в серии тестов, предназначенных для измерения дивергентного мышления (способность генерировать уникальные решения задач, не имеющех ожидаемого правильного решения, и мыслить нестандартно)

В работе использовались три теста. «Задание на альтернативное использование» предлагало участникам придумать креативное применение повседневным предметам, таким как веревка или вилка. В «Задании на последствия» участники должны были представить возможные исходы гипотетических ситуаций, например: «Что, если бы людям больше не нужно было спать?». Третьим было «Задание на удаленные ассоциации», где нужно было придумать 10 существительных, максимально далеких друг от друга по семантике.

В итоге авторы обнаружили, что «в целом ответы GPT-4 были более оригинальными и продуманными, чем людей, в каждом из заданий на нестандартное мышление, даже при контроле скорости ответов. Другими словами, GPT-4 продемонстрировала более высокий творческий потенциал по всему набору задач на нестандартное мышление».

Исследование «Современный уровень генеративных языковых моделей искусственного интеллекта более креативен, чем человек, в задачах на нестандартное мышление» было опубликовано в журнале Scientific Reports. Его авторы — Кент Хьюберт, Ким Ава и Дарья Забелина.

Разработка и использование ИИ требуют ответственности

Участники российского Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ), который в т.ч. включает Сбербанк, «Яндекс» и MTS AI (входит в экосистему МТС), а также ведущие вузы и научные организации страны — НИУ ВШЭ, Сколтех, Университет Иннополис, МФТИ, Университет ИТМО, Институт системного программирования РАН — подписали Декларацию об ответственной разработке и использовании сервисов на основе генеративного искусственного интеллекта (AI), об этом сообщил ТАСС.

Документ устанавливает этические принципы и рекомендации по ответственному отношению к ИИ, рекомендации и стандарты поведения для разработчиков, исследователей и для пользователей нейросетевых сервисов.

Достигнута договоренность о принципах безопасности и прозрачности, этичном отношении к чувствительным темам, а также просвещении пользователей о возможностях новых технологий для генерации голоса, текста, изображений, звуков, видео и др.

Участники подчеркнули, что системы генеративного ИИ открывают большие возможности для развития экономики и творческого потенциала, и отметили, что декларация распространяется только на гражданские разработки.

С текстом документа можно ознакомиться на сайте.

Напомним, что в марте 2024 г. Европарламент одобрил первый в мировой практике комплексный закон по ИИ. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила глава Европарламента Роберта Метсола.

Документ призван устранить связанные с искусственным интеллектом риски. Закон в частности ограничивает сбор биометрии в соцсетях и системах видеонаблюдения, а также использование ИИ для удаленной биометрической идентификации в режиме онлайн в публичных местах. Документ запрещает ИИ-системы, которые классифицируют людей по их социальному поведению, социально-экономическому статусу или личным качествам. В законе также предусмотрена обязательная маркировка текстов, аудио- видео-, фотоматериалов и чат-систем, созданных с помощью ИИ.

Целью закона об искусственном интеллекте является предоставление разработчикам и специалистам по внедрению ИИ четких требований и обязательств в отношении конкретных видов использования этих технологий, — указано в заявлении Еврокомиссии по законопроекту. Закон призван гарантировать, что системы ИИ останутся под контролем человека, будут надежными, прозрачными и отслеживаемыми.

Новый закон распространяется на продукты с ИИ на рынке ЕС независимо от того, где они были разработаны. За нарушение предусмотрены штрафы в размере до 7% от мирового дохода компании. Сейчас закон ожидает одобрения со стороны стран-членов ЕС, полное внедрение правил пройдет к середине 2027 г.

Цифры и факты

Microsoft, Amazon и Google в ночь с 20 на 21 марта 2024 г. приостанавливают предоставление доступа к собственным облачным продуктам для компаний, зарегистрированных на территории России. Это решение принято в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС), который включает ограничения на поставку в Россию программного обеспечения. Известно, что под ограничения попадут 50 облачных служб, отдельно в списке упомянуты: Excel, Microsoft 365, OneDrive, Visual Studio, Visual C++, Visual Studio Code, Microsoft Teams, облачная платформа Azurа (Azure Stack, Azure DevOps Server, Azure HPC, Azure Private 5G Core и Azure Stack HCI). Отключение также коснется бесплатных версий Power BI Pro, Azure Devops и образовательных продуктов, будут заблокированы ключи MS Visio и Office. Приостановка будет действовать до будущих указаний ЕС, которые изменят ограничение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС. Ограничения не будут распространяться на физических лиц.

Пять лет исполнилось голосовому помощнику Маруся, которая «живет» в умных колонках VK Капсула, ВКонтакте и Почте Mail.ru. Стоимость разработки составила около $2 млн, «Марусю» озвучила актриса дубляжа Елена Соловьева. Виртуальный помощник Алиса, «живущая» в приложениях Яндекса, старше на год. Алиса обладает собственной личностью и разговаривает голосом актрисы дубляжа Татьяны Шитовой. С марта 2019 г. «Алиса» доступна на турецком языке в приложении «Яндекс.Навигатор» под названием Alisa (с ударением на последнюю буку «а»), она озвучена турецкой актрисой дубляжа Селяй Ташдоген.

В 2024 г. в Москве запустят первый беспилотный трамвай. В планах у московских властей перевести все трамваи на беспилотное управление к 2030 г., следующим этапом станет беспилотные метро.

Интернет-мошенники начали действовать офлайн. Новая схема обмана проста: злоумышленники обходят жилые дома и оставляют в почтовых ящиках записки с примерным содержанием: «Приезжал курьер, вас не оказалось дома. Перезвоните по телефону <…>, иначе заказ будет отменен». Если жертва перезванивает, в разговоре мошенники стараются выманить коды из SMS, номера банковских карт и т.д. Большинство россиян постоянно делают онлайн-заказы, и звонок курьеру внешне кажется безопасным. Но следует помнить, что вопросы с доставкой необходимо решать через личный кабинет маркетплейса, интернет-магазина или через службу поддержки онлайн-площадки.

Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил пилотный курс блогеров для священников. Православных блогеров учили техническим деталям: как настраивать свет для видео, записывать качественный звук, продвигать свои публикации в интернете. Важный аспект обучения — донести до священника, что взгляды, которые озвучиваются им в интернете, не должны противоречить официальной позиции РПЦ.

В 5,7 раза за два года с 38,4 млн чел. в феврале 2022 г. до 6,8 млн чел. в феврале 2024 г. сократилась среднесуточная аудитория россияне старше 12 лет в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), о этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope. В 6,5 раза, с 8,9 млн чел. до 1,4 млн чел., упал за аналогичный период тот же показатель у Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). На 20% выросла среднесуточная аудитории соцсети «ВКонтакте» в феврале 2024 г. к февралю 2022 г. и достигла 56,2 млн чел.

Обучение личной гигиене (в т.ч. по уходу за телом, полостью рта, зубами, одеждой и обувью) включено Министерством спорта РФ в программу для подготовки киберспортсменов. Учебно-тематический план включает занятия по истории и развитию киберспорта, формам физкультуры, гигиене и санитарии, а также обучение основным правилам закаливания, самоконтролю, особенностям судейства. Отдельный раздел посвящен воспитанию чувства ответственности перед Родиной и гордости за свой край, готовности служить Отечеству, уважение государственных герба, флага и гимна. Делать это планируется при помощи «бесед, встреч и диспутов» с приглашением именитых спортсменов, тренеров и ветеранов спорта.

48,4 млн руб. потратила администрация Екатеринбурга в 2023 г. на собственную информационную безопасность, такие данные привел и.о. директора городского департамента информатизации Антон Ермаков. Деньги тратились на продление подписок на лицензионное ПО, антивирусы, криптографию и защиту от хакерских атак. Также департамент обновил 17 комплектов защиты от прослушки специальных помещений, проверил 27 технических устройств на «жучки», а также провел аттестацию оборудования, связанного с информацией, представляющей гостайну или другие внутренние сведения.

$330 млн составила сумма выпущенных облигаций мессенджера Telegram в марте 2024 г. Как сообщил основатель компании Павел Дуров, средства будут направлены на дальнейшее развитие платформы. В интервью Financial Times Дуров рассказал, что мессенджер насчитывает 900 млн пользователей и надеется «стать прибыльными в следующем году, если не в этом». Потенциальные инвесторы оценили проект в $30 млрд.

36,1% россиян старше 18 лет рассказали, что смартфон хотя бы однажды падал им на лицо, когда они пользовались интернетом в постели. 1,4% опрошенных признались, что сталкиваются с этой проблемой постоянно, поэтому в настоящее время 62,5% респондентов предпочитают смотреть на экран, лежа на боку. Согласно исследованию Wazzup, 41,7% россиян со смартфоном в руках проводят около 30 мин. перед сном, 29,2% тратят на это около часа.

Лирика марта

у роботов другие чувства

не страх не зависть не любовь

а переполненная память

и чувство севших батарей

Хиор & ЯКатюня

Фотографии unsplash.com

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