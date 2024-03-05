Инвестиции в стартапы за год сократились в 10 раз. Это рекорд

В 2023 г. объем венчурных инвестиций в России значительно снизился, это касается и вложений иностранных инвесторов. Их вклад в российские бизнесы упал в 15 раз.

В 2023 г. объем венчурных инвестиций в РФ достиг исторического минимума за последние семь лет — $118,2 млн. Это в десять раз меньше, чем в 2022 г. ($1,252 млрд). При этом объекты инвестиций мельчают — число сделок выросло на 10%, до 181, пишет «Коммерсант», ссылаясь на Агентство инноваций Москвы (АИМ). Увеличение числа сделок аналитики объясняют ростом активности бизнес-ангелов, которые инвестируют небольшими чеками.

Доля иностранных венчурных инвестиций уменьшилась еще заметнее. Если в 2022 г. она составляла $814 млн, то по итогам 2023 г. упала до $55 млн — в 15 раз. При этом, отмечают в Агентстве, 73% ($40 млн) было вложено в одну компанию — разработчика ультратонких умных контактных линз.

Также в объеме упали и венчурные инвестиции госфондов (на 99%), при этом число сделок осталось почти на том же уровне (минус 8%). Эксперты отмечают, что государство переориентировалось на поддержку молодых компаний, выбирая проекты на ранних стадиях. Частные фонды сократили инвестирование более чем в восемь раз, но при этом формально остались лидерами в структуре инвестиций (на них пришлось 60% всех вложений).

Одновременно растет доля сделок с нераскрытыми суммами (почти треть от общего числа).

Рынок становится менее прозрачным, а фактический объем инвестиций выше, чем мы можем оценить по публичным данным, — предполагают авторы АИМ.

Отраслями-лидерами по объему инвестиций стали медицина, образование, транспорт и логистика. Одновременно в РФ растет интерес инвесторов к производственным стартапам с физическими продуктами (оборудование, новые материалы, лекарства и прочее) — инвестиции в такие компании в 2023 г. выросли на 68% по сравнению с 2020 г., притом что в мире этот рост составил 6%.

Как ранее писал DK.RU, Россия остро нуждается в притоке инвестиций. Для этого власти даже готовы упростить порядок регистрации юридических лиц для инвесторов из других стран, в том числе недружественных. Правда, это потребует внесения изменений в некоторые указы президента.

Вопрос об упрощенном формате привлечения иностранных инвестиций был поднят на фоне большого количества проектов, требующих финансовых вливаний.