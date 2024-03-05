«Безумный рост цен на рынке аренды жилья можно объяснить демографией»

Никита Силовиковский считает, что цена на аренду в Екатеринбурге только в начале подъема. Дефицит в этом сегменте в ближайшее время будет актуален по всей стране.

Усредненная стоимость аренды в Екатеринбурге выросла с 17 тыс. руб. до 27 тыс. 600 руб. в мес. за четыре последних года. Об этом в своем ТГ-канале написал Никита Силовиковский, владелец агентства недвижимости «Драже» и одноименного городского портала объявлений об аренде жилья.

Я постоянно слышу в СМИ от разных экспертов попытки объяснить тот безумный рост цен на рынке аренды жилья, который мы наблюдали с начала 2020-го. Для меня, безусловно, самым важным фактором является не инфляция, не доступность жилья для покупки и величина ставок по ипотеке, не темпы роста цен на рынке купли-продажи, а демография, — отметил эксперт.

По его мнению, если в 2022 г. в совершеннолетний возраст в РФ вступило 1 млн 355 тыс. человек, а в 2023 — 1 млн 438 тыс. человек, то это означает, что на рынок аренды страны вышли дополнительные десятки тысяч человек, которые поехали поступать учиться в большие города и всем им нужно где-то жить. Именно давление демографии оказывает самое серьезное влияние на рынок аренды.

«Даже если в прошлом году на рынок аренды конкретно нашего города вышло на тысячу человек больше, чем в позапрошлом, — где взяться там этой дополнительной тысяче квартир? Конечно, предложение будет вымываться с катастрофической скоростью, что мы и наблюдали последние четыре года, но не наблюдали 10 лет до этого. Да, на рынок аренды каждый год выходит много новых арендных квартир, которые покупают люди под сдачу. Но рынок очень быстро поглощает эти объемы и ему мало», — комментирует эксперт.

Мы только в начале подъема. И ближайшие 8-10 лет рынок аренды будет дефицитным по всей стране. А цены будут расти ежегодно. Когда они начнут снижаться, на графике тоже видно, — заключил он.

Напомним, в феврале мы публиковали актуальные цифры жилья на рынке недвижимости Екатеринбурга. Объем предложения на первичном рынке недвижимости Екатеринбурга 1 млн 248 тыс. 527 кв. м. Вымывание лотов в январе составило 3 тыс. 902 квартиры. Вымыванием считается изменение предложения от застройщика на официальных ресурсах — то есть в эту цифру входит долгосрочное и краткосрочное бронирование квартир. Из этих квартир перешли в сделку всего 885 штук, то есть меньше одной четверти. Средняя цена 1 кв. м в новостройках Екатеринбурга в январе 2024 г. составила 142 тыс. 660 руб.

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