Губернатор продлил полномочия Елены Артюх в должности бизнес-омбудсмена

Она занималась защитой прав предпринимателей в этой должности последние 10 лет. И раньше по нормам регионального законодательства это был предельный срок.

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Елены Артюх уполномоченным по правам предпринимателей в Свердловской области на ближайшие пять лет, с 12 марта текущего года. Об этом она сообщила в своих соцсетях. Судя по опубликованному там скану документа, решение глава региона принял с учетом мнения федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова и предпринимательского сообщества региона.

Спасибо, Евгений Владимирович, за доверие! Спасибо предпринимателям Свердловской области за доверие! Многое сделано, лучшее впереди, — написала Елена Артюх.

Уполномоченный также представила главе региона доклад о поддержке предпринимательского сообщества. Она сообщила, что в прошлом году в Свердловской области появилось 7 тыс. новых субъектов предпринимательской деятельности и около 83 тыс. новых самозанятых. Что касается жалоб, Елена Артюх подчеркнула, что свердловские предприниматели практически перестали обращаться к ней с жалобами, связанными с воздействием санкций на бизнес.

При этом, как уже писал DK.RU, в топ-5 тем, с которыми предприниматели чаще всего обращались к уполномоченному в прошлом году, входят:

взаимодействие с правоохранительными, следственными, судебными органами и прокуратурой;

взаимодействие с налоговыми органами;

арендные, земельные и имущественные отношения;

споры между субъектами предпринимательской деятельности;

жалобы на контроль и надзор.

Напомним, Елена Артюх официально назначена на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в марте 2014 г., в 2019 г. произошло назначение на второй срок. До этого она руководила ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». Дважды становилась победителем премии «Делового квартала» — «Человек года».

Ранее законодательно разрешенный срок полномочий бизнес-омбудсмена в Свердловской области составлял 10 лет. В прошлом году DK.RU писал, что губернатор внес в Заксобрание поправки в региональный закон, которые исключают эту норму. Сообщалось, что с предложением «обнулить» сроки выступил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей.