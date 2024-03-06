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Губернатор продлил полномочия Елены Артюх в должности бизнес-омбудсмена

Губернатор продлил полномочия Елены Артюх в должности бизнес-омбудсмена
Иллюстрация: Страница Елены Артюх ВКонтакте

Она занималась защитой прав предпринимателей в этой должности последние 10 лет. И раньше по нормам регионального законодательства это был предельный срок.

#НАЗНАЧЕНИЯ#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Елены Артюх уполномоченным по правам предпринимателей в Свердловской области на ближайшие пять лет, с 12 марта текущего года. Об этом она сообщила в своих соцсетях. Судя по опубликованному там скану документа, решение глава региона принял с учетом мнения федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова и предпринимательского сообщества региона.

Спасибо, Евгений Владимирович, за доверие! Спасибо предпринимателям Свердловской области за доверие! Многое сделано, лучшее впереди, — написала Елена Артюх.

Уполномоченный также представила главе региона доклад о поддержке предпринимательского сообщества. Она сообщила, что в прошлом году в Свердловской области появилось 7 тыс. новых субъектов предпринимательской деятельности и около 83 тыс. новых самозанятых. Что касается жалоб, Елена Артюх подчеркнула, что свердловские предприниматели практически перестали обращаться к ней с жалобами, связанными с воздействием санкций на бизнес.

При этом, как уже писал DK.RU, в топ-5 тем, с которыми предприниматели чаще всего обращались к уполномоченному в прошлом году, входят:

  • взаимодействие с правоохранительными, следственными, судебными органами и прокуратурой;
  • взаимодействие с налоговыми органами;
  • арендные, земельные и имущественные отношения;
  • споры между субъектами предпринимательской деятельности;
  • жалобы на контроль и надзор.

Напомним, Елена Артюх официально назначена на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в марте 2014 г., в 2019 г. произошло назначение на второй срок. До этого она руководила ГК «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». Дважды становилась победителем премии «Делового квартала» — «Человек года».

Ранее законодательно разрешенный срок полномочий бизнес-омбудсмена в Свердловской области составлял 10 лет. В прошлом году DK.RU писал, что губернатор внес в Заксобрание поправки в региональный закон, которые исключают эту норму. Сообщалось, что с предложением «обнулить» сроки выступил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей. 

Автор: Елизавета Порошина
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