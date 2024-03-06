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В центре Екатеринбурга выставили на продажу офисник, связанный с уральскими СМИ

В центре Екатеринбурга выставили на продажу офисник, связанный с уральскими СМИ
Иллюстрация: Объявление на Авито

Раньше там располагались редакции газет «Уральский рабочий» и «Вечерний Екатеринбург», в настоящий момент часть площадей занимают «Российская газета» и «Красная Бурда».

#ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Объявление о продаже появилось на сайте «Авито Недвижимость». 13-этажное здание 1983 года на Тургенева, 13 хотят продать за 900 млн руб. Оно было построено в 1983 г. Общая площадь постройки — 8639 кв. м. Продавцом выступает частное лицо.

Раньше в этом здании работали редакции крупных печатных изданий — «Уральского рабочего» и «Вечернего Екатеринбурга», молодежной газеты «На смену». Также до переезда здесь располагался уральский филиал ТАСС. В настоящий момент помещения здесь арендует редакция «Российской газеты», юмористический журнал «Красная бурда» и другие компании, не связанные с медиа. В объявлении указано, что наполняемость офисного здания арендаторами оценивается в 97%.

Как уже писал DK.RU, ранее стало известно, что свою недвижимость в Екатеринбурге хочет продать Роскосмос. Речь о двух непрофильных активах НПО автоматики. Первый объект — гостиница на Крауля, 68 площадью 1,5 тыс. кв. м, второй — административное здание с земельным участком на Начдива Васильева, 6 площадью 400 кв. м. Начальная стоимость объектов пока не определена.

Также появилась информация о планах компании «Баден-Баден» купить ТРЦ «Комсомолл». Территорию более 4 га между Синими Камнями и ЖБИ в будущем планируют перестроить в развлекательный комплекс с термами.

Автор: Елизавета Порошина
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