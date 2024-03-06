Уральский предприниматель запустил производство цирков-шапито и собрался на рынок США

На его предприятии уже выпускают надувные костюмы и декорации к праздникам. Ежедневно на производстве изготавливают около 50 изделий, которые продаются в России и за рубежом.

В Среднеуральске запустили производство шатров для цирков-шапито. Их будет изготавливать компания «КвадроШоу», которая уже наладила выпуск надувных костюмов и декораций к праздникам. Сейчас здесь работают 170 сотрудников. Ежедневно выпускается около 50 изделий.

Как пишет 66.ru, в этом году на предприятии заработал новый цех — оборудование позволяет делать командные аттракционы для тимбилдинга, батуты, пейнтбольные укрытия, мобильные ангары и укрытия для ремонта и обслуживания спецтехники, быстровозводимые павильоны. Здесь же будут производить шатры для цирков-шапито.

В отличие от трудновозводимых каркасных конструкций, надувные шатры можно быстро установить и демонтировать. Каркасные цирки экономически целесообразно использовать на территории с населением от 250 тыс. человек и устанавливать на полгода и дольше. Надувной цирк может быть установлен на неделю-две в территории, где живет меньше людей, — объяснил основатель компании Андрей Мазур, которого цитирует издание.

Сейчас около 5% заказов компании поступают из-за рубежа, в основном — из стран СНГ. Сейчас предприятие, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, рассчитывает занять свое место на рынке США, где его продукция могла бы быть особенно востребована в преддверие новогодних праздников.

Американцы перед Рождеством уделяют большое внимание украшению дома. Сейчас эта ниша заполнена дешевыми китайскими изделиями. Мы же планируем зайти в премиум-сегмент — будем поставлять более дорогую и качественную продукцию. И если в этом сегменте возьмем 2-3%, будет хорошо.

Ранее DK.RU писал, что предприятие «ИнПластПолимер» запустило новое производство пластиковых труб в Заречном. А Ирбитский мотоциклетный завод заявил о планах увеличить локализацию комплектующих мотоциклов «Урал» до 50%. Сейчас они на 70% состоят из зарубежных деталей.