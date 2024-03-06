Ученики художественных школ и высших учебных заведений подготовили для мероприятия более 100 художественных работ. В центре экспозиции — портрет Нельсона Манделы.

В Деловом выставочном центре под эгидой офиса Почётного консула ЮАР в Екатеринбурге открылась выставка «Окно в Африку». Мероприятие приурочено к 30-летию демократии в Южно-Африканской Республике.

Партнерами выставки выступили Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Уральский федеральный университет, Институт искусств Уральского государственного педагогического университета и Лицей имени С.П. Дягилева. Ученики и студенты этих учебных заведений представили более 100 работ.

Организаторы выставки и авторы работ.

Почетный консул ЮАР в Екатеринбурге Сергей Мазуркевич рассказал, что выставка проводится в год председательства России в БРИКС, в годовщину установления дипломатических отношений с ЮАР. Он добавил, что Свердловская область сотрудничает с регионами Африки в области науки, образования, культуры, развивает бизнес отношения и другие сферы:

Задача почетного консула в первую очередь налаживать добрые отношения между двумя государствами. Одно из важных направлений нашей работы — это выстраивание отношений по линии высших учебных заведений. Южноафриканские студенты очень заинтересованы в получении образования в университетах Екатеринбурга. Кроме того, от студентов из ЮАР в Екатеринбурге мы получем запросы на создание культурного центра на Урале, где все желающие могли бы познакомиться с культурой Африканских стран. Сегодня мы рады открыть выставку «Окно в Африку» и посвящаем ее ЮАР и всем другим африканским странам.

Ректор УрГАХУ Александр Долгов отметил, что искусство Африки всегда увлекало своей необычностью и одновременно своей современностью, и древностью:

На выставке посетитель попадает в некий лабиринт, потому что здесь представлено несколько экспозиции: это и работы студентов университета, и лицея Дягилева и учеников художественных школ. Специально для этой выставки наш молодой педагог написал портрет знаменитого борца за свободу жителей ЮАР, лауреата Нобелевской премии мира — Нельсона Манделы.

Портрет Нельсона Манделы.

Посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в России Мзувукиле Джефф Макетука высоко оценил вклад Екатеринбурга в развитие отношений двух стран — ЮАР и России:

Благодарю офис Почетного консула в Екатеринбурге, всех партнеров и студентов, благодаря которым проведение выставки стало возможно. Екатеринбург на эти дни становится окном в Африку….Между нашими странами установлены теплые, дружеские отношения, поэтому такие события как выставка, важны для культурного обмена и построения взаимоотношений между африканцами и россиянами.

Представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов добавил, что в этом году председательство в БРИКС перейдет к РФ и порядка шести официальных мероприятий будет проходить на территории Екатеринбурга:

Африка очень многогранная и работы, которые представлены на выставке тоже разнообразны. Мы надеемся, что офис Почетного консула будет и дальше радовать нас подобными мероприятиями.

Выставка «Окно в Африку» будет работать до 12 марта.

Напомним, что офис Почетного консула Южно-Африканской Республики в г. Екатеринбурге начал работать в июле 2023 г. На должность Почетного консула ЮАР был назначен Сергей Леонидович Мазуркевич, генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга, рассказывал DK.RU.

Отметим, что Свердловские компании экспортируют в ЮАР продукцию из таких отраслей как металлообработка, машиностроение, энергетика, химпром. Также в регионе существуют совместные проекты, в частности на базе Центра исследований стран БРИКС в УрФУ.

Фото: офис Почетного консула ЮАР в Екатеринбурге