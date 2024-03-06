МЧС собирается проверить логопарки после пожара на складе Wildberries

Складские комплексы имеют объективные проблемы с пожарной безопасностью, уверены эксперты. В стране более 1,5 тыс. логопарков классов А и В, площадь которых больше 10 тыс. кв. м.

МЧС в настоящее время прорабатывает вопрос по организации внеплановых проверок объектов складского назначения площадью свыше 10 000 кв. м и с высотой стеллажей для хранения более 5,5 м, пишут «Ведомости».

После крупного пожара в логистическом комплексе Wildberries в Шушарах 13 января председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов направил в МЧС письмо с просьбой проверить склады крупнейших российских маркетплейсов. Павлов указал, что в декабре 2023 г. Wildberries получил в 6,5 раза больше предостережений от ведомства, чем за прошлые 11 месяцев. Ozon за ноябрь и декабрь получил в 16 раз больше предостережений, чем за прошлые 10 месяцев. Это говорит об «объективных проблемах с пожарной безопасностью», говорилось в обращении.

В МЧС утверждают, что министерство уже обратилось в правительство России с инициативой о проведении «профилактических визитов» на складские объекты. Напомним, что в марте 2022 г. правительство ввело мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса, однако в исключительных случаях их проведение возможно. Например, если речь идет об объектах чрезвычайно высокого риска или комплексах, которые угрожают жизни граждан или безопасности страны.

Эксперты говорят, что проверки могут занять много времени, поскольку почти все новые складские комплексы класса A в России больше 10 000 кв. м. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев оценил, что в стране насчитывается порядка 1,5 тыс. логопарков классов А и В.

Представитель Ozon в беседе с изданием заявил, что компания всегда готова к сотрудничеству с надзорными органами. В Wildberries добавили, что усилили меры пожарной безопасности на своих объектах.

Как рассказывал DK.RU, летом 2023 г. глава МЧС РФ Александр Куренков выступил за возобновление регулярных проверок бизнеса. Министр отметил, что речь в частности идет о проверке пожарной безопасности помещений коммерческих предприятий:

Я полностью поддерживаю возобновление регулярных проверок. Доверяй, но проверяй. Без проверок мы результата не добьемся, — сказал министр.

Как рассказывал DK.RU, складской комплекс Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом загорелся 13 января. Площадь пожара составила 70 тыс. кв. м, здание склада и сам товар были почти полностью уничтожены. Сумма ущерба для маркетплейса составила порядка 17 млрд руб.