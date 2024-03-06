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Прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин стартуют в апреле

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Пекин стартуют в апреле
Иллюстрация: Телеграм-канал «Уральских авиалиний»

Их будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылеты из Екатеринбурга планируются три раза в неделю: в понедельник, четверг и субботу.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Первый рейс в столицу Поднебесной запланирован на 4 апреля. Их будет выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» на лайнерах Airbus A319, сообщили в пресс-службе перевозчика. 

Принимать пассажиров будет новый аэропорт Дасин. Вылеты из Екатеринбурга запланированы трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 5 часов 50 минут. В настоящий момент, согласно данным агрегаторов, стоимость билетов начинается от 29,5 тыс. руб.

Также, стало известно, что перевозчик планирует возобновить перелеты из Кольцово в еще один китайский город — Харбин. Рейсы стартуют с середины мая. 

Напомним, перелеты в Китай из Екатеринбурга были в расписании аэропорта Кольцово до 2020 г., однако с окончанием пандемии их не вернули. Особенно сильно открытия направления ждали уральские туроператоры. 

Как уже писал DK.RU, представители сферы туризма считают Китай перспективным направлением для путешествий жителей Екатеринбурга.

Я думаю, что линии в Пекин, Шанхай и Гуаньчжоу будут заполняться без малейших проблем. Кроме того, у нас установлена чартерная программа на остров Хайнань — это крайне важное круглогодичное морское направление, дефицит которого мы сейчас ощущаем из-за сложностей в том числе с южной Европой. Мы ждем сигнала от руководства наших стран по поводу того, как будет решен визовый вопрос. Но то, что у нас в Екатеринбурге есть Генеральное консульство Китайской Народной Республики — обнадеживает. И я думаю, что в ближайшее время нас ожидает очень мощный старт туристического движения в направлении Китая и из него, — заявил президент Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев.

Автор: Елизавета Порошина
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