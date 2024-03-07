Европейская компания, входящая в группу Auchan, хочет продать 40 объектов в России

В РФ осталось немного иностранных активов, доступных для покупки. 40 объектов, которыми управляет группа Ceetrus, кажутся привлекательными, но они так разношерстны, что это может отпугнуть покупателя.

Компания Ceetrus входит во французскую группу Auchan (принадлежит семье Мюлье вместе с компаниями Decathlon и Leroy Merlin). В Европе под ее управлением находится почти 300 торговых центров и галерей, в России таких объектов 40. Сейчас Ceetrus рассматривает вопрос продажи российских активов, чтобы снизить риски от их владения, которые возросли после начала СВО. Об этом «Ведомостям» рассказали сразу четыре источника, участвующих в переговорах.

Вопрос выхода из недвижимости в России периодически возникал у акционера Ceetrus на протяжении последних нескольких лет, но до серьезных переговоров с потенциальными покупателями до сих пор не доходило, — сообщил изданию один из партнеров группы.

Возможно, продажа торговых центров уже проходит согласование правительственной комиссии или уже одобрена ею.

Купить активы Ceetrus может логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана, утверждают источники. «Лидертранс» занимается перевозкой грузов автотранспортом на территории России, а также в Турции, Грузии и странах Центральной Азии. Компания была основана в 2009 г., автопарк перевозчика насчитывает 1503 единицы. Основное юридическое лицо компании — ООО «ТЭК «Лидертранс» — зарегистрировано в Набережных Челнах, по данным «СПАРК-Интерфакс». Его выручка за 2022 г. составила 8,3 млрд руб. Основной владелец компании — бизнесмен Михаил Устюжанин.

Инвестировать в недвижимость группа «Лидертранс» начала в прошлом году. Так, она выкупила у американской Hines и чешской PPF Real Estate бизнес-центр «Метрополис» (110 000 кв. м) на Ленинградском шоссе в Москве. Кроме того, как сообщал РБК, связанная с «Лидертрансом» структура договаривается о приобретении у Hines долей в двух аутлетах — «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково».

В число объектов, принадлежащих компании Ceetrus в России, входят как готовые ТЦ (в частности торговые комплексы «Акварель» в Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплекс «Тройка» в Москве), так и прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан». Общий портфель недвижимости в управлении — от 150 до 180 тыс. кв. м. Все ли они войдут в готовящуюся сделку по продаже, неизвестно. Возможно, автоперевозчику будут неинтересны такие площади, как прикассовые зоны.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько оценила рыночную стоимость активов Ceetrus в 21,6 млрд руб. С порядком цифр согласны руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян и партнер NF Group Станислав Бибик.

Консультанты говорят, что торговые центры и галереи Ceetrus — одни из немногих оставшихся активов зарубежных компаний в России, которые еще доступны для приобретения.

Напомним, российские инвесторы охотно выкупают такие активы, поскольку дисконт при продаже составляет около 50%. Так, на днях стало известно, что правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по приобретению всего пакета акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V. Основным владельцем российского Яндекса станет ЗПИФ «Консорциум.Первый», доли в фонде распределят по структурам инвесторов, самой крупной (35%) станет группа топ-менеджеров Яндекса. Одобренная сумма сделки — 457,3 млрд руб., писал DK.RU.