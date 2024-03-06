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Яндекс будет российским. Правкомиссия одобрила сделку по его приобретению

Яндекс будет российским. Правкомиссия одобрила сделку по его приобретению
Иллюстрация: РИА Новости

Новым владельцем станет ЗПИФ «Консорциум.Первый». Доли в ЗПИФе распределят между пятью структурами, 35% останется у менеджмента. Первоначальная сумма сделки значительно снизилась.

#НОВОСТИ

Сделка по приобретению 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V. одобрена подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с ходом обсуждения сделки. Один из них уточнил, что 3,7% уже принадлежат российскому «Яндексу».

Основным владельцем российского «Яндекса» станет ЗПИФ «Консорциум.Первый», пишет издание. Ранее в материалах Yandex N.V. говорилось, что топ-менеджмент Яндекса получит долю 35% в ЗПИФе через компанию FMP. Остальные доли в закрытом фонде распределят между пятью структурами: 35% — FMP, 25% — «Инфинити менеджмент» (основатель Leta Capital Александр Чачава), 15% — «Аргонавт» («Лукойл»), 15% — «Айти.Развитие» (Павел Прасс) и 10% — «Меридиан-сервис» (Александр Рязанов).

О том, что нидерландский холдинг Yandex N.V. заключил сделку по продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов, пресс-служба компании сообщила в начале февраля. Называлась и сумма — 475 млрд руб. Она была рассчитана с учетом дисконта в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Однако в ходе переговоров сумма изменилась — по последним данным, компания будет продана на 17,7 млрд руб. дешевле, за 457,3 млрд руб.

2022 год дал понять, что конструкция, при которой «крупнейшая IT-компания в России» имеет прописку в Нидерландах и ею владеют западные акционеры, больше нежизнеспособна, и ее придется менять. Мы не будем перечислять все содержательные и технические проблемы, с которыми столкнулись; их список практически бесконечен. Но на всех этапах этого сложного пути нашей главной задачей было провести изменения так, чтобы не разрушить суть и базовые свойства Яндекса, — говорилось в обращении компании к сотрудникам.

До 31 июля Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса. Холдинг намерен провести делистинг с Московской биржи, вместо него на биржу выйдет российское МКАО.

Как писал DK.RU, команда менеджеров компании сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Новый орган управления будет назван «Фонд менеджеров», он получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам, таким как существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в Уставе. 

Ранее сообщалось, что гендиректором Яндекса останется Артем Савиновский. Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.

DK.RU рассказывал, что Яндекс на 100% принадлежал Нидерландской Yandex N.V. В конце 2022 г. стало известно, что иностранный холдинг намерен разделить бизнес и продать российскую структуру.

Автор: Андрей Широков
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