Работодатели Свердловской области увеличили предложения по зарплатам на 33%

Но сотрудники рассчитывают на большее. Меньше всего реальные зарплаты совпадают с ожидаемыми в сферах консалтинга и инвестиций, а также у юристов. Кому и сколько сегодня платят в регионе?

По данным HH.ru, за год (с февраля 2023 г. по февраль 2024 г.) свердловские работодатели повысили зарплатные предложения на 33% — до 57,6 тыс. руб. Зарплатные ожидания соискателей тоже выросли — они рассчитывают в среднем на 60 тыс. руб. (на 20% выше, чем в 2023 г.).

При этом разрыв между ожиданиями по зарплате и предложением сокращается: в феврале 2023 г. он составлял 13%, в феврале 2024 г. ожидаемая зарплата превысила предлагаемую на 4%.

Существенный разрыв между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами зафиксирован в направлениях консалтинга, стратегии и инвестиций. Таким специалистам в среднем предлагают в 79,5 тыс. руб., а они хотели бы получать на 36% больше. Юристам работодатели готовы платить 53,3 тыс. руб., ожидаемая зарплата на 31% больше. Работающие в сферах образования, туризма и общепита в среднем получают 41 тыс. руб., а рассчитывают зарабатывать на 22% больше.

Самые большие зарплаты свердловские работодатели предлагают высшему и среднему менеджменту — в среднем 104 тыс. руб.

Как отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Мария Рыжикова, рост зарплат напрямую связан с дефицитом специалистов на рынке труда. В Свердловской области катастрофически не хватает рабочей силы. Организации, где потребность в сотрудниках особенно высока, пытаются «хантить» кандидатов, завлекая именно высокой зарплатой.

Другие популярные способы привлечения и удержания персонала: дополнительное медицинское страхование, гибридный формат работы (когда «удаленка» и пребывание в офисе сменяют друг друга), гибкий график начала рабочего дня, развитая корпоративная культура, интересные и нестандартные задачи. Последнее очень привлекает высококвалифицированных сотрудников. Но все-таки повышение заработной платы является главным рычагом воздействия, — говорит Мария Рыжикова.

Эксперт подчеркивает, что увеличение зарплаты должно быть основано на росте производительности труда, но не в нынешних условиях. Сейчас главное закрыть вакансии на предприятиях.

Ранее основатель «Лаборатории карьеры» Алена Владимирская поделилась видением трендов на рынке труда в 2024 году. В частности, она отметила, что бизнес устал от гонки зарплат, начавшейся во всех отраслях из-за дефицита кадров:

Сейчас компании уходят в долгосрочные удержания: служебные квартиры, служебные садики, служебные машины, годовой бонус делят на квартальный или полугодовой, чтобы держать человека на удочке до следующего бонуса.

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