Квартал в центре Уралмаша признают памятником

Речь идет о застройке в границах улиц Кировградской — Машиностроителей — Красных партизан и «Дворянском гнезде». Таким образом «сталинки» и образцы конструктивизма получат охранный статус.

Проект признания памятником «Комплекса жилых домов Уралмашзавода» прошел историко-культурную экспертизу.

В комплекс включена застройка в границах улиц Стахановская — Кировградская — Красных Борцов — Машиностроителей — пр. Орджоникидзе. А также «Дворянское гнездо», расположенное в границах улиц Культуры — Красных Партизан — пр. Орджоникидзе.

Общественное обсуждение проекта пройдет до 18 марта.

В 2022 г. были признаны памятниками расположенные в этой локации гостиница «Мадрид» и ансамбль зданий площади Первой Пятилетки.

Здание гостиницы «Мадрид», построенное в первой половине 30-х годов ХХ века, является объектом культурного наследия федерального значения. В ноябре 2023 г. компания из Москвы получила его в аренду на 49 лет за 1 рубль. Она обещала привести в порядок. В настоящий момент здание пребывает в плачевном состоянии.

Уралмаш очень интересный район со своими историями, легендами и мифами, со своей локальной идентичностью. Здесь сохранились важные для города объекты конструктивизма. Это целый ансамбль зданий на площади Первой Пятилетки, построенный в 1930-е гг. В частности, здание гостиницы «Мадрид», которое постепенно разрушается, и ему никак не могут найти новое применение. Недалеко от него находится квартал, получивший название «Дворянское гнездо», — очень красивые здания, где раньше жили руководители Уралмашзавода и инженерно-технические кадры. Переводя на современный язык, это был элитный жилой комплекс, — отмечает экскурсовод и журналист Ирина Костерина.

Она рассказала DK.RU, чем Уралмаш интересен туристам и екатеринбуржцам и чего местным жителям не хватает для комфортной жизни в этом микрорайоне.