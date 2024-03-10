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Свердловских школьников научат конструировать беспилотники за 285 млн руб.

Свердловских школьников научат конструировать беспилотники за 285 млн руб.
Иллюстрация: ru.freepik.com

О появлении таких программ допобразования сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Они будут финансироваться из федерального и областного бюджетов. Нововведение затронет 17 свердловских школ.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Новое направление в сфере дополнительного образования будет вводится в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Специальные классы появятся в школах Екатеринбурга, Новоуральска, Ревды, Красноуфимска, Березовского, Серова. Центром практической станет Уральский техникум «Рифей», на базе которого будет выстроена работа со школами.

В госпрограмму по развитию системы образования будет включено новое мероприятие. Это оснащение образовательных организаций оборудованием для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем. Объем финансирования в текущем году превысит 285 млн руб., — сказал Евгений Куйвашев.

Благодаря программе Свердловская область получат оборудование и сможет повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики.

Напомним, что до 2026 г. неподалеку от Кольцово (в технопарке «Университетский»появятся корпуса для разработки беспилотников. Это два объекта площадью в 6 тыс. кв. м. 

Ранее сообщалось, что в производство российских беспилотников вложат почти 1 триллион рублей. К концу 2026 г. страна должна выпускать 18 тыс. аппаратов в год, а к 2030 г. их доля на рынке должна увеличиться до 70,3%.

 

Автор: Виктория Говорковская
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