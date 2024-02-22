Свердловская область начнет активно разрабатывать беспилотники

Под Кольцово в ближайшие годы появятся корпуса для создания беспилотных летательных аппаратов. В будущем регион рассчитывает получить на работы федеральные средства.

В технопарке «Университетский» появятся корпуса для разработки беспилотников. Два объекта площадью до 6 тыс. кв.м. появятся неподалеку от Кольцово до 2026 г.

Заместитель губернатора региона Алексей Шмыков рассказал, что Свердловская область вошла в топ-20 пилотных проектов по реализации нацпроекта в отрасли авиастроения и через несколько лет будет претендовать на серьезную федеральную поддержку. К этому времени на территории технопарка должен быть построен научно-промышленный центр на два корпуса, где разместятся 15 компаний-резидентов. Уже есть первые участники проекта, пишет JustMedia.

Сегодня все регионы бросились в эту историю, но нужно понимать свою специализацию, свою нишу, для чего мы делаем беспилотники. Например, это может быть доставка грузов на труднодоступные территории, — отметил Алексей Шмыков.

Напомним, технопарк «Университетский» имеет стенд для испытаний беспилотников, а набранный коллектив обладает всеми компетенциями для работы в этом направлении.

Напомним, в конце января 2024 г. Уральский завод гражданской авиации подписал соглашение с авиакомпанией «Аврора» о поставке 15 самолетов «Ладога». Ранее, в сентябре 2023 г., на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Авиакомпания «Аврора» подписали соглашение о намерениях по поставке 95 новых легкомоторных самолетов «Байкал».

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