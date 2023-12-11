Технопарк электронной промышленности представил первого официального резидента

Им стало предприятие «СОЮЗ Интеграция», которое будет производить электронику для резидентов экосистемы «Космос», которая сейчас создается в Свердловской области.

«СОЮЗ Интеграция» — это совместное предприятие Корпорации развития Среднего Урала и группы «Интеграция». Оно будет специализироваться на контрактном производстве электронных блоков и сможет оказывать услуги резидентам экосистемы «Космос», ядром которой станет технопарк электронной промышленности. Как уже писал DK.RU, индустриальный парк построят в Новокольцовском районе, он разместится на площади в 10 га неподалеку от кампуса УрФУ.

Как пояснил гендиректор КРСУ Андрей Мисюра, по пути создания совместного производства с опытным игроком решили пойти неслучайно — это позволит сэкономить время на подготовку специалистов, закупку оборудования и отработку технологии производства.

Компания «Интеграция» занимается монтажом печатных плат с 2007 г. Способна в год выпускать более 1 млн единиц продукции. Электронику, произведенную уральским предприятием, в своих изделиях используют производители пожарных сигнализаций, устройств для «умного дома», GSM-оборудования, оборудование для железных дорог, горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, автомобильных отраслей и многих других.

В интервью DK.RU Валерий Кротов рассказывал, что его компания заинтересована в партнерстве с экосистемой «Космос» не только для расширения своей производственной деятельности, но и для развития рынка электронной промышленности в целом:

Для развития отрасли нужно развивать компетенции и готовить кадры. Здорово, что рядом с технопарком будет находиться кампус ИРИТ-РтФ УрФУ, и студенты смогут участвовать в работе предприятий. Во времена моей учебы в вузе практика на производстве была обязательным элементом. Сейчас многие студенты даже не представляют, как устроен технологический процесс. А значит, при конструировании печатных плат они не учтут многие параметры. В технопарке мы планируем наладить сотрудничество с УрФУ — готовы взаимодействовать с кафедрами, брать на практику студентов, обучать их работе с роботами. Возможно, кто-то в перспективе решит остаться работать у нас.

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