«Этот механизм мучает детей». В России вновь хотят отменить ЕГЭ

С этой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Они предлагают дать выпускникам школ выбор — ЕГЭ или традиционные экзамены. 63% россиян поддерживают предложение.

Сегодня, 11 марта, депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене обязательной сдачи единого государственного экзамена при выпуске из школы. Они предлагают дать выпускникам право выбора: сдавать ЕГЭ или традиционные экзамены.

Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить альтернативу сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или государственные экзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, — говорится в законопроекте.

Одним из разработчиков стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, ЕГЭ — это «затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания». «Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше — вообще со временем устранен», — приводит ТАСС слова Нилова.

Основная цель законопроекта — облегчить поступление в средние специальные заведения и увеличить приток желающих получить профессиональное обучение. ЕГЭ смогут сдавать те, кто решит продолжить обучение по программам высшего образования.

К проекту прилагается пояснительная записка. В ней авторы говорят, что сдача ЕГЭ — это серьезное испытание для подростков и их родителей. Косвенно об этом свидетельствует рост трат на успокоительные препараты и глицин во время проведения ЕГЭ. Так, в 2023 г. в этот период было продано 5,4 млн упаковок успокоительных средств на 471,9 млн руб., среднесуточное потребление выросло с 55,2 тыс. до 61,2 тыс. упаковок. Также в документе говорится о случаях суицида среди подростков, сдающих ЕГЭ.

Если документ будет принят, он вступит в силу 1 января 2025 г.

Напомним, во время послания Федсобранию в конце февраля президент Владимир Путин предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс»: до начала вступительных экзаменов в вузы у них должна быть возможность пересдать один из предметов, чтобы улучшить результат ЕГЭ.

На днях сервис по поиску работы SuperJob опубликовал исследование, согласно которому 63% россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. В поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных. Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (73%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (23%).

Среди родителей десяти- и одиннадцатиклассников хотят отмены ЕГЭ 78% опрошенных. О преимуществах единого государственного экзамена говорит лишь каждый шестой (17%).

Идея отказаться от ЕГЭ стала чаще озвучиваться после начала СВО. Так, в мае 2022 г. глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что болонская система высшего образования, которую переняла Россия, не позволяет учитывать традиционные достижения отечественной науки. «Это та система, по которой работает наше образование. Это ЕГЭ, ОГЭ, бакалавриат, магистратура. Если мы уйдем от этой системы, то сможем создать собственную, которая бы учитывала наши традиционные достижения. И позволила бы сделать более конкурентоспособным наше образование на мировом рынке», — заявила она. Эту инициативу поддержали глава Минобрнауки Валерий Фальков и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

В настоящее время наших студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Полагаю, целесообразно отказаться от так называемой болонской системы образования и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели, — сказал Патрушев.

Правда, тогда эти инициативы не привели ни к каким значимым переменам.

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