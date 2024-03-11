Два свердловских проекта попали в «белую книгу» ФАС

Антимонопольная служба запустила портал законкуренцию.рф, где можно ознакомиться с лучшими региональными практиками, направленными на развитие конкуренции и поддержку бизнеса.

Федеральная антимонопольная служба запустила портал законкуренцию.рф, который помогает систематизировать информацию о мерах поддержки предпринимательства и развития конкуренции в регионах. С его помощью пользователи смогут найти лучшие практики, применяемые в разных регионах страны, и оценить их эффективность. Поиск может осуществляться по разным параметрам — например, по региону или виду поддержки.

На портале публикуется информация о проконкурентных практиках, которые включаются в «белую книгу» ФАС. Так, в «белую книгу» уже включены два кейса по развитию конкуренции в Свердловской области:

рабочая группа по урегулированию споров инвесторов с надзорными органами, которая создана при инвестиционном комитете Свердловской области;

развитие промышленного туризма, проекта «Демидовский маршрут» и международных промышленных мероприятий.

Ранее DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге представили предварительные результаты реализации Национального плана развития конкуренции до 2025 г. Тогда начальник правового управления ФАС России Марьяна Матяшевская рассказала участникам заседания, что до 2025 г. в стране должны быть достигнуты следующие показатели развития конкуренции:

снижение доли организаций с государственными муниципальным участием,

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в России до 25 млн чел. и расширение их «иммунитетов»,

снижение доли закупок у единственного поставщика,

усиление уголовной ответственности за картели на торгах,

экономическая обоснованность,

долгосрочное тарифное регулирование.

Также DK.RU писал, что ФАС анонсировала проверку крупнейших банков из-за введенных ими комиссий по льготной ипотеке с господдержкой — ведомство направило запросы в Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, «ФК Открытие» и Совкомбанк с требованием объяснить введенные ими комиссии для застройщиков за каждый выданный ипотечный кредит.