На Химмаше выставили на продажу торговый центр за более чем 1 млрд руб

За эти деньги планируют реализовать трехэтажное здание, общей площадью 28,5 тыс. кв. м., где в настоящий момент работает несколько магазинов товаров для дома.

В Екатеринбурге продают торговый центр «Мега Ленд», расположенный по ул. Альпинистов, 85, наделеко от «Сима-Ленда». Информация об этом появилась на площадке «Торги-ру». Объект планируют реализовать до 5 апреля.

Торговый центр имеет три этажа, его общая площадь — 28,5 тыс. кв. м. Сейчас в этом здании расположено несколько магазинов, в том числе — гипермаркет «Дом». Объект продают вместе со всеми арендаторами. Стартовая цена за него составляет 1,001 млрд руб. Стоимость одного квадратного метра оценивается в 35,4 тыс. руб.

Помимо самого здания ТЦ, на продажу выставлена насосная станция пожаротушения, линия электропередач, водопровод и земельный участок для парковки, площадью 44,2 тыс. кв. м.

Ранее DK.RU писал, что в центре Екатеринбурга выставили на продажу один из старейших паркингов города. Шестиэтажное здание на ул. Попова, 6 принадлежит «Атомстройкомплексу». Собственник планирует выручить за него 260 млн руб.

А ТРЦ «Комсомолл», который находится рядом с микрорайоном Синие Камни, планируют превратить в развлекательный центр с термами «Баден-Баден». В настоящее время сделка находится в финальной стадии. Подробности проекта Baden Family планирует представить после 21 марта.