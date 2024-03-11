В Екатеринбурге сформирована новая общественная палата. Кто будет представлять бизнес?

Всего в ее состав вошли 33 человека. Председателем ОП стал Яков Силин, его заместителями — Андрей Мисюра, Евгений Мордовин, Виктор Тестов и Сергей Чекасов.

В Екатеринбурге состоялось первое заседание нового состава общественной палаты города. Всего в общественный орган включены 33 человека: 11 — по представлению главы Екатеринбурга, 11 — утвердили депутаты думы, еще 11 членов общественной палаты выбрали их коллеги.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, пост председателя нового состава ОП сохранил ректор УрГЭУ Яков Силин.

Его заместителями стали:

гендиректор КРСУ Андрей Мисюра ,

, гендиректор УГМК-Застройщик Евгений Мордовин ,

, бывший руководитель ЗАО «Таганский ряд» и бывший вице-спикер Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов ,

, экс-глава Орджоникидзевского района Сергей Черкасов.

По данным городских СМИ, в числе прочих, в новый состав общественной палаты вошли президент УБРиР Алексей Долгов, представитель «Ростеха» Павел Лыжин, глава свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко, руководитель благотворительного фонда РМК Мария Горшкова, гендиректор Рефтинской птицефабрики Александр Засыпкин, руководитель «Априори-Недвижимость» Валерия Козлова.

В общественной палате будет пять профильных комиссий, которые будут заниматься вопросами: экономики, социальной политики и здравоохранения, благоустройства, строительства, а также развития дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ранее DK.RU также сообщал, что в прошлом году приступил к работе новый состав городской думы Екатеринбурга. Впервые представительный орган возглавила женщина — преподаватель УрФУ Анна Гурарий.

В 2024 г. содержание городской думы обойдется Екатеринбургу в 250 млн руб. Большая часть этой суммы — 213,7 млн руб. — уйдет на зарплаты сотрудникам аппарата, коммунальные и организационные расходы.