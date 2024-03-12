Российским инвесторам рассказали, как продать замороженные иностранные активы

По оценкам правительства, количество граждан, пострадавших из-за блокировки инвестиций в иностранные ценные бумаги на зарубежных финансовых рынках, составило 3,6 млн человек.

Минфин РФ заявил, что российские инвесторы смогут обменять замороженные активы. Сделки будут завершены до 1 сентября. Как пишет «Коммерсант», функцию организатора торгов по продаже заблокированных иностранных ценных бумаг российских частных инвесторов нерезидентам будет выполнять брокерская компания «Инвестиционная палата».

Напомним, что в ноябре 2023 г. президент РФ подписал указ, в рамках которого предусматривалась возможность обмена заблокированных в России активов иностранных инвесторов на заблокированные активы россиян в пределах суммы 100 тыс. руб. Позже ЦБ представил схему обмена активов, согласно которой организатор торгов через брокерские и управляющие компании соберет от частных инвесторов заявки на продажу портфеля ценных бумаг и предложит их иностранным инвесторам, которые смогут оплатить заблокированными на счетах «С» рублями.

Прием заявок от российских частных инвесторов, согласно сообщению брокера, будет проходить с 25 марта по 8 мая. В сделке смогут участвовать акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов, инвестиционные паи и акции ETF. При формировании портфелей частных инвесторов будет учитываться рублевая цена активов, действовавшая на 22 марта 2024 г. и умноженная на курс доллара на этот же день. Согласно данным брокера, к продаже может быть предъявлено 3834 ценные бумаги.

Затем с 3 июня по 5 июля нерезиденты направят брокеру заявки на покупку лотов по цене не ниже стартовой. Гендиректор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин говорит, что пока оценить интерес к торгам со стороны нерезидентов сложно.

В ВТБ рассказали, что клиенты самостоятельно выберут ценные бумаги общей стоимостью не более 100 тыс. руб., которые выставят на торги. После того как будет получено согласие от клиентов на участие в разблокировке, сформируется портфель. Другие брокеры и управляющие компании будут действовать по схожей схеме.

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов говорит, что в целом предложенная схема является вполне рабочей:

Однако ее исполнение зависит от ряда условий и в первую очередь от готовности иностранных инвесторов участвовать в таком обмене.

Ряд экспертов полагает, что российским инвесторам будет непросто избавиться от замороженных за рубежом иностранных активов. Соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук напоминает, что ЦБ и организатор торгов не будут передавать покупателям-нерезидентам персональные данные держателей активов:

А без этой информации у нерезидента есть риск, что он может купить бумаги у санкционных лиц. Неосознанно он будет способствовать обходу санкций, введенных в отношении ряда лиц, а это уголовно наказуемое деяние в ЕС. Также могут возникнуть проблемы с переводом активов во внешний контур. Нерезидентам, скорее всего, нужно будет получить разрешение от местных регуляторов. А те, в свою очередь, могут и не удовлетворить такой запрос, — поясняет эксперт.

Руководитель направления по взаимодействию с госорганами УК «Альфа-Капитал» Николай Швайковский надеется, что «объем средств на счетах типа «С» будет достаточным:

Так как в текущих обстоятельствах у иностранных инвесторов отсутствуют иные возможности вывода заблокированных средств со счетов типа «С», — отмечает он.

Как рассказывал DK.RU, активы, принадлежащие российским инвесторам, были заблокированы весной 2022 г. из-за блокировки счетов НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. На тот момент их объем оценивался в 6 трлн руб. По оценкам правительства, количество граждан, пострадавших из-за блокировки инвестиций в иностранные ценные бумаги на зарубежных финансовых рынках, составило 3,6 млн человек. В 2023 г. объем заблокированных активов граждан РФ, по оценке министра финансов Антона Силуанова, составлял 1,5 трлн руб.