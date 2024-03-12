ФНС: Число должников среди юрлиц сократилось в 2,5 раза в 2023 г.

По данным на ноябрь 2023 г. юрлица задолжали бюджету 2 трлн руб. При этом 21% должников приходится на отрасль строительства, еще 20% — на оптовую торговлю.

В 2023 г. ФНС взыскала в бюджет более 1,7 трлн руб., из которых почти 1,5 трлн учтено в счет погашения краткосрочного долга, пишет Forbes. Количество должников среди юрлиц в прошлом году сократилось в 2,5 раза, отметили в ФНС, а количество случаев заморозки операций по счетам снизилось почти в три раза. В ФНС добавили, что за 2023 г. в два раза реже прибегали к принудительным мерам взыскания долгов.

В компании «Актион Бухгалтерия» (входит в группу «Актион») уточнили, что юрлица задолжали бюджету 2 трлн руб. на 10 ноября 2023 г. При этом 21% должников приходится на отрасль строительства, еще 20% — на оптовую торговлю. Также много должников в розничной торговле, операциях с недвижимостью и среди транспортных компаний.

В ФНС полагают, что снижение численности должников связано с реформой автоматизации уплаты налогов и введением Единого налогового счета (ЕНС). Раньше бизнес для уплаты налогов должен был заполнять множество платежек с различными реквизитами, а с 1 января 2023 г. все переводы поступают на ЕНС, после чего налоговая самостоятельно распределяет деньги в счет уплаты разных налогов:

С 2023 г. налоговые органы работают не с отдельными суммами долга, а с сальдо ЕНС — балансом на счете, который отражает разницу между суммой, которую компания перевела на счет, и налоговыми обязательствами. Если у налогоплательщика есть переплата, то сальдо положительное, если есть долг — отрицательное. Все взаимодействие для урегулирования задолженности переведено в электронных вид. В результате сумма ошибочных платежей сократилась почти в 23 раза, — отмечает ФНС

Эксперт «Актион Бухгалтерия» Ольга Солдатова отмечает, что ЕНС действительно удобный инструмент для бизнеса:

Он исключает ситуацию, когда у компании по одному налогу висит переплата, а по другому недоимка. Освобождение от обязанности заполнять множество реквизитов многократно снизило количество ошибочных платежей. В итоге должников стало меньше, — говорит эксперт.

Количество выездных налоговых проверок за 2023 г. сократилось в два раза, отмечают в ФНС. За 2023 г. сумма всех доначислений (включая налоги, пени и штрафы) по итогам выездных проверок снизилась в 2 раза — с 676 млн руб. на 1 января 2023 г. до 334 млн руб. на 1 января 2024 г.

Управляющий партнер компании Tax & Legal management Василий Ваюкин добавляет, что налоговая все чаще побуждает бизнес добровольно доплатить в бюджет:

Если налогоплательщик самостоятельно уточнил свои налоговые обязательства, то он не попадает ни в категорию должников, ни в план выездных проверок. Выездные проверки назначаются точечно — инспекция еще до выхода на проверку знает болевые точки налогоплательщика и предполагаемый размер доначислений. Как правило, в случае выездной проверки компании сталкиваются с весьма существенными суммами доначислений.

Ранее DK.RU рассказывал, что кабинет министров готовит поправки в Налоговый кодекс (НК), в котором предусмотрен рост ставок налога на прибыль. Повышение налога на прибыль уже обсуждалось на встрече президента с предпринимателями. Крупный бизнес на этой встрече сообщил о готовности компаний к повышению ставки налога на прибыль в обмен на предоставление инвестиционных вычетов и гарантии неизменности нагрузки по другим налогам.