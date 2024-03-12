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Свердловскую «трассу смерти» расширят. Но не всю

Свердловскую «трассу смерти» расширят. Но не всю
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

Участок Режевского тракта, на котором водители регулярно попадают в тяжелые дорожно-транспортные происшествия, станет четырехполосным. Там проложат две полосы для обгона.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Отрезок с 21-го по 26-й километр Режевского тракта (от поворота на Старопышминск до подъезда к Монетному) сделают четырехполосным. Будет организован пешеходный переход рядом с садами «Вишенка», автобусную остановку «Река Мочаловка» отремонтируют.  

Из-за плотного трафика здесь, даже если нет пробок, почти всегда снижается скорость движения. Это закономерно, ведь интенсивность движения на этой локации достигает 26 тысяч автомобилей в сутки, — отмечают в управлении автомобильных дорог (цитата по e1.ru).

Напомним, что в 2023 г. на Режевском тракте между поселками Ключевский и Лосиный построили обгонный участок протяженностью 12,6 км. Раньше там часто происходили ДТП.

Ранее DK.RU сообщил, что в течение 2024 г. будет разработан проект расширения участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от Тюменского до Режевского тракта, с 10 по 24 км. Вместо двухполосной дороги появятся шесть полос движения — фактически будет построена еще одна проезжая часть.

Автор: Виктория Говорковская
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