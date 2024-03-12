В Свердловской области запустили производство подгузников

Производственная база находится в селе Большебрусянское Белоярского района. До настоящего момента детские подгузники выпускали лишь четыре предприятия в России.

Производство детских подгузников запустила компания «Технологии гигиены». Она рассчитывает выйти на проектную мощность в течение месяца и изготавливать 250 единиц продукции в минуту. Первая партия (10 тыс. подгузников) будет направлена в благотворительный фонд.

Проект был реализован в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с привлечением льготного займа Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Инвестиции в производство составили 28 млн руб.

Ранее DK.RU рассказал, как уральский предприниматель запустил производство цирков-шапито и собрался на рынок США. На его предприятии уже выпускают надувные костюмы и декорации к праздникам. Ежедневно на производстве изготавливают около 50 изделий, которые продаются в России и за рубежом.

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