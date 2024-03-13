Рок-музыка на органе и волынках. В Свердловской филармонии выступил уникальный оркестр

Оркестр волынщиков «City Pipes» привез в филармонию программу, состоящую из смеси рока, джаза, блюза и традиционной музыки. Кроме того, на концерте прозвучали орган, дудук, флейта.

Вчера, 12 марта, в Свердловской государственной филармонии со своей уникальной программой выступил оркестр волынщиков City Pipes. Практически все музыканты в оркестре, а их шесть, — мультиинструменталисты.

На фото: Евгений Лапекин, руководитель «City Pipes», Иван Лемешко (шотландская волынка), Андрей Миранов (барабаны), Сергей Гордеев (бас, барабан), Михаил Юдин (маршевый барабан). Автор: Максим Субботин

Программа включает хиты мирового рока и поп-музыки в исполнении на волынках, барабанах и органе. Звучат композиции из репертуара The Beatles, Iron Maiden, Queen, Metallica и многое другое. Музыканты объясняют такую подборку тем, что им нравится играть то, что они сами любят слушать.

«Концепция нашей музыки — это сочетание волынок, барабанов, звучания органа. Все вместе это создает атмосферу на наших концертах. В Екатеринбурге мы исполняем рок-музыку и наши собственные композиции, а вообще у нас несколько программ. Есть ирландское шоу с танцами, программа с саундтреками, программа «Легенды Ирландии», где звучат только традиционные композиции», — рассказал Евгений Лапекин, руководитель коллектива, исполнитель на ирландской и шотландской волынках, ирландских флейтах вистлах.

На фото: Евгений Лапекин, автор: Максим Субботин

Любопытно само сочетание волынки, органа и ударных. Оно известно миру благодаря шотландской культуре, но музыканты играют далеко не только традиционную музыку.

У нас ударная группа специально подобрана для того, чтобы звучать с волынками, как традиционные инструменты, но мы привнесли сюда еще и некоторые эстрадные ударные инструменты, слегка модернизировав наш оркестр. Это позволило играть аранжировки в разных стилях. В том числе приближенные к эстрадному, классическому, роковому, джазовому звучанию, — пояснил Михаил Юдин, перкуссионист и преподаватель игры на ударных инструментах.

Музыканты приезжают в Екатеринбург не первый год. Согласно графику концертов, они посещают наш город каждую весну. Они поделились наблюдением — характерной чертой, присущей именно для зрителей уральской столицы. Эта особенность отчасти и определила выбор репертуара для концентра.

«Рок-музыка — это больше про эмоцию, чем про жанровые законы. Поэтому в нашем концерте у нас есть и джаз, и классика, и музыка разных эпох и направлений. Мы давно уже обратили внимание на то, что запрос от зрителя именно Свердловской филармонии — поймать определенное настроение, а не услышать какой-то конкретный жанр», — подчеркнул Иван Ипатов, пианист, органист, композитор, аранжировщик.

Волынка и орган родственные инструменты, где источником звука являются колебания воздуха. Их звучание на концерте создает неповторимые ощущения, считают музыканты.

«Когда мы играем вместе с живым органом, стоя на сцене мы чувствуем у нас у самих мурашки по коже от этого сочетания, вибраций воздуха, потому что волынки — это воздушные инструменты, орган — воздушный инструмент и все это вместе создает какую-то волшебную атмосферу на сцене. Я хочу верить, что в зрительном зале в этот момент тоже происходит какое-то волшебство, судя по тем отзывам, которые к нам приходят на концерты, это действительно так», — рассказал Евгений Лапекин.

Несмотря на то, что сочетание этих инструментов гармонично по своей природе, коллективов и музыкальных аранжировок такого рода в мире мало, музыканты говорят, что вообще не знают аналогов своей группы.

«В такой форме, в которой существует музыка оркестра «Сити Пайпс», в мире аналогов практически не существует. Потому что это симбиоз как традиционной манеры игры, так и эстрадной. Сочетание барабанов, волынок и органа — это находка, которая используется нами довольно успешно. Честно говоря, я, как человек, который уже давно занимается традиционной музыкой, такого не встречал больше нигде», — поделился Иван Лемешко, мультинструменталист, исполнитель на шотландской волынке.

Евгений Лапекин рассказал, что на концертах группы звучит не только шотландская, но и ирландская волынка. Шотландские волынки считаются одними из самых громких инструментов в мире. Услышать всю мощь этого инструмента можно в специальной программе оркестра «Легенды Ирландии и Шотландии. Волынки и орган». Музыкантам City Pipes удалось соединить в ней воинственный клич шотландских волынок и возвышенный, потусторонний звук органа. Именно это сочетание стало фирменным звучанием коллектива.

Программа, привезенная в Екатеринбург, в полной мере отражает возможности оркестра не только в плане звучания, но и в плане энергии.

Те, кто был в зале, под конец концерта ощутили, что сидеть уже не хочется — хочется встать и потанцевать. Рок работает на это ощущение как нельзя лучше. А еще поп, блюз, джаз и местами традиционная музыка. Все это в совокупности даст ощущение мощного энергетического импульса, — добавил Евгений Лапекин.

Музыканты поделились, что после каждого концерта каждый из них достает телефон, заходит на сайт и смотрит, что там написали зрители: ни один отзыв не остается непрочитанным. Страница группы есть в социальных сетях. Исполнителям важен любой отзыв.

Концерт оркестра в Екатеринбурге прошел при полном зале. Те, кто прочитал этот текст, смогут попасть на него только через год: следующее выступление запланировано на апрель 2025 г.

DK.RU следит за событиями, которые происходят в Свердловской филармонии. Например, недавно мы рассказывали, что в филармонии прошел необычный терменвокс-концерт и по совместительству — урок физики.

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