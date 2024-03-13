Атака беспилотников на завод ЛУКОЙЛа приведет к снижению выпуска бензина в РФ

В январе Нижегородский НПЗ из-за аварии остановил одну из двух установок каталитического крекинга, после чего поставки АИ-95 на рынок сократились. Нынешняя авария усугубит ситуацию.

Атака беспилотника на Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа 12 марта привела к пожару и остановке крупнейшей первичной установки по переработке нефти АВТ-6, снизив мощности завода вдвое, пишет «Коммерсант».

На этом фоне стоимость основных видов топлива на бирже выросла на 1,3%, до 59,4 тыс. руб., бензин АИ-92 подорожал на 1,4%, до 47,6 тыс. руб. Летнее дизтопливо подорожало на 1,4%, до 60,8 тыс. руб. за тонну.

Нижегородский НПЗ считается одним из самых современных в России и занимает четвертое место по объемам переработки. Остановленная АВТ-6 имеет мощность переработки 25 тыс. тонн нефти в сутки, или 53% всей мощности завода. Всего завод способен перерабатывать 17 млн тонн нефти в год. Насколько серьезны повреждения установки, неизвестно, так же неясно, сколько времени займет ремонт АВТ-6. Если потребуется полная замена установки, то ремонт затянется минимум на полгода.

В Минэнерго и ЛУКОЙЛе не комментируют ситуацию.

Как рассказывал DK.RU, один из крупнейших в стране производителей бензина — Нижегородский НПЗ в январе вынужденно остановил одну из двух установок каталитического крекинга. Из-за аварии поставки бензина АИ-95 на рынок сократились примерно на 200 тыс. тонн в месяц, в то же время ЛУКОЙЛ начал скупать топливо у других производителей для снабжения собственных АЗС. По этой причине правительство с 1 марта ввело запрет на экспорт бензина, однако мера не привела к устойчивому падению биржевых цен, сообщал DK.RU.

Текущая авария может создать еще большую напряженность на топливном рынке, уверены эксперты. Нижегородский НПЗ в обычное время обеспечивает 11% всероссийского выпуска бензина. В первую декаду марта Нижегородский НПЗ производил в среднем около 8 тыс. тонн бензина и 11 тыс. тонн дизтоплива в сутки, если переработка снизится на треть, потери могут составить около 2,8 тыс. тонн бензина и 3,6 тыс. тонн дизтоплива в сутки.

Это составляет около 2,5% потребления бензина в стране и 2,4% — дизтоплива пятого класса. Для рынка это существенный объем, особенно в период высокого летнего спроса, — отмечают собеседники.

Издание сообщает, что российская нефтеперерабатывающая отрасль все чаще становится целью атак беспилотников. В этом году нападению подвергались Туапсинский («Роснефть»), Ильский НПЗ и завод НОВАТЭКа в Усть-Луге. Первый из этих заводов до сих пор не перезапущен.