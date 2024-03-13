Страной-партнером ИННОПРОМ в 2024 г. станут Объединенные Арабские Эмираты

По словам Дениса Мантурова, это обусловлено тем, что экономические связи между странами вышли на беспрецедентно высокий уровень: товарооборот в 2023 г. преодолел рубеж в $10 млрд.

Объединенные Арабские Эмираты станут страной-партнером выставки ИННОПРОМ, которая состоится 8-11 июля 2024 г. в Екатеринбурге. Делегацию возглавит Султан бен Ахмед аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, специальный представитель ОАЭ по России. Об этом сообщает пресс-служба ГК Формика, которая является организатором выставки.

«За последние годы российско-эмиратские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Стремительно развивается торгово-экономическое сотрудничество. Двусторонний товарооборот по итогам 2023 г. преодолел рубеж в 10 млрд долларов. Успешно реализуются совместные проекты в области промышленной кооперации, ведется активный диалог в сфере энергетики, сельского хозяйства, туризма, расширяются гуманитарные связи. Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки ИННОПРОМ-2024 не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, являющийся также сопредседателем Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Национальная экспозиция ОАЭ познакомит участников ИННОПРОМ с перспективными разработками и представит приоритетные направления промышленно-экономического сотрудничества. В рамках деловой программы также пройдет Стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ», который станет площадкой для обсуждения уже реализующихся совместных проектов и диалога о перспективах расширения взаимодействия в области промышленной и технологической кооперации.

Объединенные Арабские Эмираты — это важнейший международный промышленный и технологический хаб, включающий в себя более 40 свободных экономических зон с 200 тыс. иностранных компаний. Эту страну, сумевшую создать привлекательные условия для инвестиций и сотрудничества, рассматривают как стратегического партнера и многие отечественные производители, — отметил Антон Атрашкин, программный директор выставки ИННОПРОМ.

ИННОПРОМ в Екатеринбурге предоставляет глобальную платформу для развития внешнеэкономических связей между ключевыми отраслями и предприятиями разных стран. На площади 50 тыс. кв. м представлены производители более чем из 60 регионов России и разных стран мира — от крупнейших транснациональных корпораций до МСП. В 2023 г. выставку посетили 46 тыс. человек.

В предыдущие годы партнерами выставки становились страны — стратегические партнеры России в ключевых отраслях промышленности: Китай, Индия, Япония, Корея, Турция, Италия, Казахстан, Беларусь.

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