«Экономика растет, это же факт». Главное из интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву

Президент рассказал о новых реформах, о том, как будут поддерживать семьи и решать демографическую проблему, а также обозначил варианты решения конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин дал большое интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. В нем он рассказал об экономических и социальных задачах, о будущем России и угрозах со стороны Запада. DK.RU публикует главные цитаты.

Про экономику и финансирование новых нацпроектов

DK.RU рассказывал, что в обращении к Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал старт пяти новых национальных проектов.

— Некоторые эксперты считают, что доходов должно быть и будет больше, а значит, нужно было бы запланировать и большие расходы, потому что это напрямую должно отражаться на перспективах развития экономики… Я думаю, что вполне вероятно, если все сложится так, как и говорят оптимисты… эксперты, то мы можем, и должны, и сможем увеличить эти расходы по различным направлениям.

Богатеем мы или не богатеем, экономика растет, это же факт. Причем факт, который зафиксирован не нами, а международными организациями экономическими, финансовыми.

Мы действительно стали, по паритету покупательной способности, обогнали Федеративную Республику Германии, заняли ее место, пятое место среди крупнейших экономик мира. Экономика Германии сократилась на ноль целых, по-моему, три десятых процента за прошлый год. А мы выросли на 3,6%. На небольшой процент выросла Япония. Но если все будет развиваться такими же темпами, как сегодня, то у нас есть все шансы занять место и Японии и стать четвертой экономикой мира. Причем в небольшой перспективе, в недалекой перспективе. Но, и здесь нужно сказать честно, объективно, есть разница между качествами нашей экономики.

По паритету покупательной способности, то есть по объему, мы действительно сейчас пятые, и есть все шансы занять и место Японии. Но структура экономики этих стран, она, конечно, выгодно отличается от нашей. И нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция.

И второе: чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной. Вот над этим мы и будем работать.

Кадровая проблема

— Одна из главных задач сегодня — это повышение производительности труда, потому что в условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов у нас есть только один способ эффективно развить, повышать производительность труда.

Это, в свою очередь, значит, что мы должны увеличить инновационные начала экономики. Ну, скажем, увеличить плотность роботизации. У нас сегодня десять роботов, по-моему, на десять тысяч работающих. Нужно, чтобы было как минимум тысяча роботов на десять тысяч работающих. Так в Японии, по-моему, дело обстоит.

А чтобы могли люди работать на такой новой технике, ну не только робототехникой пользоваться, но и другими современными средствами производства, нужно их готовить. Встает другая проблема: это подготовка кадров. Для этого у нас целое направление обозначено, в том числе инженерной подготовки. Наверняка вы обратили внимание: у нас сейчас 30 таких современных инженерных школ по всей стране мы уже запустили, в этом году запускаем еще 20. И будет 50. И еще 50 планируем в ближайшие годы.

Расходы на оборонную отрасль

— Нужно, чтобы на каждый, на каждый вложенный в оборонку рубль мы получили максимальную отдачу. Действительно, во времена СССР там никто не считал этих расходов, никто не гнался у нас, к сожалению, за эффективностью. Оборонные расходы составляли около 13% ВВП страны — Советского Союза.

Я не буду ссылаться на нашу статистику, сошлемся на Стокгольмский институт (Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. — Прим. ред.), в прошлом году у нас оборонные расходы составляли 4%, а в этом году — 6,8%. То есть мы подросли на 2,8%. В принципе это заметный рост, но абсолютно не критический. Ну, в Советском Союзе было 13%, а мы сейчас 6,8%.

Этот извечный вопрос — что выгоднее, пушки или масло — мы имеем это в виду, хотя, повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама использует инновации, нужные для обороны, для производства гражданской продукции.

Но, во-первых, у нас расходы, конечно, несопоставимы, сколько в Соединенных Штатах, 870 миллиардов, да, это же абсолютно несопоставимо с нашими расходами.

Про налоговые реформы

Как сообщал DK.RU, в России готовят поправки в Налоговый кодекс. Изменятся ставки НДФЛ и налога на прибыль. В частности правительство планирует внедрить прогрессивную шкалу налогообложения для граждан.

— Распределение налогового бремени должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны выделять корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают.

Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению.

Про поддержку семей

— Если исходить из всех мер поддержки семей с детьми, то за шестилетку мы планируем истратить по разным каналам до 14 триллионов рублей. Это огромные деньги. И направлений поддержки семей с детьми очень много.

Начиная с общесоциальных — строительство или реновация детских садов, строительство новых школ, ремонт старых школ, приведение их в порядок в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Поддержка женщин от беременности до 18 лет ребенку. У нас почти 400 тысяч женщин сейчас получают пособия. Это практически каждая третья женщина, которая ждет ребенка. И десять с лишним миллионов детей получают пособия. Это серьезная вещь.

Мы продолжили систему выдачи, обеспечения материнским капиталом. Мы продолжили выплаты, сейчас решение принимается, 450 тысяч рублей на семью, если там появляется третий ребенок, для погашения ипотечного кредита. Мы сохранили льготы по ипотечному кредиту для семей с детьми.

Про проблемы демографии

— Из чего мы исходим, когда говорим о проблемах с рождаемостью? Я уже много раз говорил, и специалисты это говорят. Это объективные вещи. А именно: у нас два было спада очень больших в рождаемости: во время Великой Отечественной войны, 1943-1944 годы. Сопоставимый спад был сразу после развала Советского Союза. Просто один в один. Такое же снижение рождаемости.

Сейчас у нас достаточно большое количество детей, молодых людей, которые через несколько лет вступят во взрослую жизнь и детородный возраст. И мы исходим из того, что и показатели у нас повысятся.

То, о чем вы сказали, — это общемировой тренд. Есть только несколько стран с развитой экономикой, которые показывают позитивную динамику демографическую. Во всех остальных странах все уходит в минус. Это сложная проблема, связанная с экономикой, с жизненными приоритетами женщин.

Но знаете, что все-таки настраивает на позитивный лад: настроение в обществе. У нас 70% мужчин и 72% женщин хотят иметь двух и более детей, и государство должно их поддержать. Это целый большой набор, набор мер поддержки, которые мы планируем. Их обязательно нужно реализовать, и мы это сделаем.

Про мигрантов

— У нас не так уж и много их по сравнению с другими странами, они от общего числа работающих составляют 3,7%. Но они сосредотачиваются в тех регионах, где экономическая жизнь наиболее активна, и там их, конечно, на порядок больше. Это Московская область, Москва, Северо-Западный регион, некоторые регионы Севера, где уровень заработных плат приличный. Но без всяких сомнений, это вопрос, который требует особого внимания со стороны властей и местных, и региональных, и федеральных.

Что касается традиционных трудовых мигрантов, здесь нужно тоже подумать о том, как их готовить к приезду в Россию. В том числе с нашими партнерами в странах, где они проживают. Это значит изучение русского языка, наших традиций, культуры и так далее. Нужно так, чтобы и о них здесь заботились, по-человечески к ним относились. Так, чтобы они интегрировались в наше общество естественным образом. Все это вместе и должно дать соответствующий, надеюсь, позитивный эффект.

Разумеется, все должны соблюдать наши традиции, законы Российской Федерации и, конечно, очень востребовано соблюдение санитарных норм и так далее.

Про Донбасс и Новороссию

— Донбасс — это промышленно развитый регион. Сколько СССР вложил в его угледобывающую и металлургическую отрасль! Да, конечно, требуются инвестиции для того, чтобы все производство было современным. Что касается Новороссии, это регион с ярко выраженным развитым сельским хозяйством. Здесь мы будем делать все, чтобы поддерживать и традиционные сферы деятельности, и новые. Люди там очень талантливые.

Про цели СВО

— Вопрос в определении самого факта того, что мы делаем. Мы что делаем? Сегодня встречались, вы сейчас обратили внимание, один из участников беседы сказал: мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Мы пришли на помощь этим людям. Вот это в принципе ответ на наш вопрос.

Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего, четвертого сорта. С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности. Вот и ответ.

Про переговоры о прекращении конфликта на Украине

— Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле. Это первое.

Второе, нам ведь много раз уже чего только не обещали — обещали не расширять НАТО на Восток — потом мы увидим их у наших границ. Обещали, если в историю не углубляться, что внутренний конфликт на Украине будет решен мирными средствами, политическими. Приехали, как мы помним, три министра иностранных дел в Киев: Польши, Германии и Франции. Пообещали, что будут гарантами этих договоренностей. Через день произошел госпереворот. Обещали исполнять Минские соглашения, а потом публично заявили о том, что и не собирались выполнять этих обещаний, а только взяли паузу для вооружения бандеровского режима на Украине. Нам много чего обещали, поэтому одних обещаний недостаточно. Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, — это как-то нелепо с нашей стороны.

Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры, и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны.

Про отношения с Финляндией

— С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения. Просто идеальные. У нас не было ни одной претензии друг другу, тем более территориальной, я уж не говорю о других областях. У нас и войск-то не было, мы войска-то оттуда все убрали, с российско-финской границы. Зачем они это сделали? Исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно?

Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов. Тем не менее, это им решать. Они так решили. Но у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся. Вот зачем? У нас экономические отношения были очень хорошими. Они пользовались нашим рынком, мы у них много покупали. Чего плохого в этом? Но теперь ситуация поменяется. Со своими многими товарами на других рынках они не очень нужны. Наши недополучают. Я не понимаю.

Про выборы в США

— Мы не вмешиваемся никак ни в какие выборы. И, как я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель. Но вот что любопытно, еще в последний год своей работы в качестве президента господин Трамп, сегодняшний кандидат в президенты, упрекал меня как раз в том, что я симпатизирую Байдену. Это было вот четыре с лишним года назад. Он мне так и сказал в одном из разговоров – ты хочешь, чтобы победил, ну уж извините, я скажу, как он, это просто прямая речь, чтобы победил спящий Джо. Он мне так сказал, когда еще президентом был. А потом, на мое удивление, его начали преследовать за то, что мы якобы поддерживали его как кандидата. Ну, бред какой-то полный.

Про ядерную триаду

— С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы (прим.ред.: к ядерной войне). Они у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое, а второе, и это тоже общепризнанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад –— только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная — вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная.