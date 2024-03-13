В Екатеринбурге отреставрируют старинный особняк рядом с полпредством

Усадьбу XIX в. планируют приспособить под офисник или представительство крупной компании. Сейчас реставратор находится в процессе получения одобрений от управления по охране ОКН и других ведомств.

В Екатеринбурге будет спасен еще один дом позапрошлого века. Это усадьба Е.С. Бородиной. Она находится по соседству с резиденцией полномочного представителя Президента РФ. Зданием занялся холдинг «Деловой дом на Архиерейской». Компания планирует закончить реставрацию к 2026 г. Усадьба состоит из трех зданий. Их планируется приспособить под офисы, возможно здесь появится представительство крупной компании.

«В течение первого полугодия 2024 г. должны завершиться научно-исследовательские работы, далее начнем подготовительные, затем реставрационные и строительно-монтажные работы. По нашим ожиданиям, на реставрацию потребуется около полутора лет. Мы рассчитываем, что будущий арендатор также будет разделять наше стремление к сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга», — цитируют «Моменты» представителей холдинга.

Сейчас компания находится в процессе получения одобрения от разного рода комиссий, в том числе от управления по охране ОКН. Последним решением экспертиза разрешила реставрацию ворот и ограды усадьбы. Компания усилит фундамент и отремонтирует кладку, чтобы восстановить исходный вид ограждения. Сейчас результаты историко-культурной экспертизы находятся на стадии общественных обсуждений до 1 апреля 2024 г.

Кроме усадьбы Е.С. Бородиной, команда «Делового дома на Архиерейской» занимается реставрацией «Дома Флоринского». Весной 2024 г. в здании откроется бистро Florinsky под управлением команды из ресторана Castor’ka.

В бистро будет два зала (на первом и втором этажах) и две веранды с видом на «Тихвинъ». Заведение рассчитано на 109 посетителей. Внутренний дворик особняка будет использоваться круглый год: замой как «ледяной бар», в теплое время года там разместится гриль-зона.

Читайте также на DK.RU: Дом Метенкова и еще 984 объекта выбыли из списка запрещенной к продаже госсобственности.