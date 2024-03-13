В Свердловской области вновь сменился глава Следственного комитета

Предыдущее назначение на эту должность было анонсировано также в марте прошлого года.

В Свердловской области назначен новый и.о. руководителя СУ СКР. Им стал полковник юстиции Константин Мирошниченко. Бывший и.о. руководителя Анатолий Надбитов остался в управлении, став первым заместителем начальника.

Константин Мирошниченко в 1996 г. окончил Уральскую государственную юридическую академию. С декабря 1995 г. работал в органах прокуратуры, был старшим следователем прокуратуры Катав-Ивановска, старшим следователем прокуратуры Миасса, прокурором управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Челябинской области, заместителем прокурора Металлургического района Челябинска, Каслинским городским прокурором. С сентября 2007 г. работал в должности руководителя следственного отдела Ленинского района Челябинска СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Челябинской области.

С 15 января 2011 г. проходил службу в должности руководителя следственного отдела по Ленинскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области. 30 августа 2011 г. был назначен на должность заместителя руководителя СУСКР по Челябинской области.

С 9 января 2023 г. работал заместителем руководителя СУ СКР по Свердловской области. Напомним, предыдущий глава комитета Анатолий Надбитов занимал пост с марта 2021 г., а до него с 2018 г. главой регионального СУ СКР был генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский. До этого он работал в прокуратуре Татарстана и возглавлял СУ СКР по Тюменской области, сообщает JustMedia.

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